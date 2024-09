Kamala Harris a augmenté ses apparitions dans les médias.

Au terme de plusieurs séances avec divers médias, la stratégie de Harris en matière d'exposition médiatique se dessine peu à peu, bien qu'elle ne soit pas immédiatement perceptible pour les téléspectateurs des grandes villes comme New York et Washington. Récemment, Harris a entamé des conversations en face-à-face avec des sources médiatiques locales et a abordé des questions sur des plateformes inhabituelles pour cibler les électeurs clés des États indécis et des communautés minoritaires. Walz, son colistier, adopte une approche similaire.

Cette semaine, Harris a habilement géré les questions difficiles posées par l'Association nationale des journalistes noirs et a enregistré un segment avec Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, une célèbre animatrice de radio en langue espagnole et star de podcast. Jeudi, elle participera à un événement en direct organisé par Oprah Winfrey sur une plateforme de streaming.

Harris navigue habilement sur plusieurs fronts, en mettant l'accent sur "petites touches". L'accès à Harris par les médias reste limité, et les journalistes sont toujours avides de plus d'informations. Les conseillers de Harris expliquent que la stratégie utilisée reflète l'état actuel des médias en 2024.

Ian Sams, porte-parole de Harris, a déclaré : "Elle respecte un emploi du temps médiatique cohérent car elle valorise la possibilité de rejoindre un large éventail d'électeurs via leurs plateformes préférées pour l'information". Pour ce faire, la campagne produit régulièrement du contenu exclusif pour les plateformes de médias sociaux.

Cependant, Sams a admis que Harris est sous pression pour paraître plus spontanée. Le débat présidentiel récent, organisé par ABC News, a donné aux électeurs de tout le pays l'occasion d'observer Harris dans un environnement non scénarisé, et elle s'en est bien sortie selon plusieurs sondages post-débat.

Harris souhaite organiser un autre débat contre Trump, malgré ses déclarations publiques selon lesquelles il ne participera pas. Lors de la réservation d'interviews, la campagne de Harris travaille simultanément pour promouvoir cet objectif. Si Trump ne change pas d'avis, Harris pourrait accepter de participer à des événements en direct organisés par des réseaux de télévision.

Les tactiques médiatiques de Trump sont plus flexibles - il fréquente régulièrement ses émissions préférées de Fox, briefe la presse et organise occasionnellement des conférences de presse. Ses déclarations publiques sont souvent remplies d'allégations non étayées et d'affirmations invérifiables. Parfois, ses apparitions se retournent contre lui, comme ce fut le cas lors de sa conversation audio avec le propriétaire d'X, Elon Musk, qui a été entachée de difficultés techniques.

Sams a critiqué l'approche de Trump en déclarant à CNN que Harris "s'adresse aux publics où ils consomment des nouvelles et répondent à leurs questions - souvent difficiles - sur ses plans et son programme. Il se peut que deux heures d'espace en direct avec Elon Musk ou la promotion d'un projet crypto douteux soit le meilleur moyen de rejoindre les électeurs clés des États indécis, mais j'en doute fortement".

Le premier entretien de Harris et Walz en tant que candidats de leur parti a eu lieu avec l'anchor de CNN, Dana Bash, à la fin août. Cet entretien a gathered plus de 6 millions de téléspectateurs et s'est classé comme la meilleure performance de CNN à 9 heures (à l'exception du débat de juin) depuis l'investiture de Joe Biden.

Une semaine plus tard, Harris a échangé avec l'émission matinale de Rickey Smiley et Afternoon Vibes avec Ms. Jessica, ainsi qu'avec une station de radio en langue espagnole à Phoenix. Bien que ces discussions aient été diffusées ultérieurement dans divers marchés, la campagne semble se concentrer sur des États clés comme l'Arizona et la Caroline du Nord.

Cette stratégie - la priorité aux médias locaux - était également visible après le débat lorsque Harris s'est entretenue avec un présentateur de WPVI, la principale station de télévision de Philadelphie, mieux connue sous le nom d'Action News.

Walz est également apparu cette semaine sur des chaînes de télévision locales, notamment en Géorgie, au Wisconsin et en Caroline du Nord.

Dans une tentative de contrer la critique selon laquelle Harris chercherait des plateformes faciles et éviterait les questions difficiles, Harris a également participé à une discussion en panel avec des journalistes éminents lors d'un forum de l'Association nationale des journalistes noirs à Philadelphie mardi. Cet événement a été diffusé en direct par Fox News, ainsi que par CNN et MSNBC.

L'événement en direct de jeudi avec Winfrey s'annonce comme un événement plus détendu. Intitulé "Unite for America", il présentera de nombreux groupes d'herbe qui ont organisé récemment des réunions Zoom pro-Harris. Winfrey, qui a endossé Harris avec un discours en prime time lors de la convention nationale démocrate, animera le live stream sur plusieurs plateformes de médias sociaux, telles que YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et Twitch. En plus des téléspectateurs en ligne, Winfrey invitera 400 électeurs locaux à rejoindre la conversation, en se concentrant particulièrement sur les électeurs des États clés à mesure que l'élection approche.

Elizabeth Wagmeister

