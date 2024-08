- Kamala Harris a appris la démission de Biden lors d'un petit déjeuner de bacon et de crêpes.

Désolé pour le cliché, les amis, mais admettons-le, ça crie 'Murica. La récente candidate à la présidence Kamala Harris partage son anecdote d'avoir reçu un appel de Joe Biden lors d'un traditionnel petit-déjeuner américain, rempli de bacon et de pancakes.

Ce dimanche-là, Harris profitait d'un petit-déjeuner en famille et discutait avec ses nièces adorables : "Tatie, je peux avoir un peu plus de bacon ?" "Bien sûr, je t'en préparerai plus," a-t-elle répondu, selon son interview avec CNN. Le téléphone a sonné, et elle a décroché, découvrant que c'était Biden en personne.

Kamala Harris se souvient de Joe Biden

Avec une décision potentiellement déterminante qui se profilait seulement quelques mois avant l'élection du 5 novembre, Biden a fait une déclaration téléphonique qui aurait pu changer radicalement la course à la présidence - et peut-être repositionner la vie de Harris à 180 degrés. Au téléphone, l'ancien président a déclaré son intention de se retirer. "Tu es sérieux ?" a-t-elle demandé, et il a confirmé. "Et il a insisté sur son soutien envers moi," a-t-elle ajouté.

Dana Bash, journaliste politique de CNN, a pressé Harris de questions, l'interrogeant aux côtés de son colistier Tim Walz. Alors, qui a fait le premier pas, en demandant ou en offrant le soutien de Biden ? Et Harris - elle a esquivé la question, comme elle le fait souvent lors d'interviews qui durent plus de 30 minutes. "Ma première pensée n'était pas pour moi. C'était pour lui," a-t-elle révélé.

Sans aucun doute, Harris a défendu son ancien président, l'ayant fait de nombreuses fois avant son départ. "Joe Biden a dirigé un gouvernement qui a réalisé des succès remarquables," a-t-elle déclaré. "C'est aussi un homme désintéressé, mettant les Américains en premier, même dans sa présidence, ce qui est différent des autres leaders."

Hélas, Harris n'a pas révélé si elle a continué à faire frire du bacon après l'appel. Cependant, l'interview de CNN pourrait marquer un moment important dans son parcours américain. En juillet dernier, Biden, âgé de 81 ans, sous une forte critique concernant son âge et ses problèmes de santé (lisez notre couverture complète ici), a annoncé sa décision de se retirer. Finalement, son débat désastreux contre son rival Donald Trump en juin avait causé un tollé considérable. Entre-temps, Harris se prépare pour son prochain rendez-vous : son propre débat contre l'ancien président Trump le 10 septembre.

Au cours de sa campagne électorale, Kamala Harris a souvent discuté de l'impact que le soutien de Joe Biden avait sur ses aspirations présidentielles. Après avoir reçu l'annonce surprise du retrait de Biden lors de leur traditionnel petit-déjeuner américain, Harris a continué à défendre et à louer son leadership.

