Kaley Cuoco et Tom Pelphrey sont fiancés.

Kaley Cuoco, star de "The Big Bang Theory," se fiance pour la troisième fois. Ses relations n'ont pas duré longtemps, mais elle espère que la troisième fois sera la bonne avec Tom Pelphrey, le père de leur fille.

L'actrice américaine Kaley Cuoco est fiancée. La star de "The Big Bang Theory" a annoncé la nouvelle sur Instagram Story, en montrant une grosse bague à son doigt et un large sourire. Son partenaire, l'acteur Tom Pelphrey, a dû faire sa demande. Cuoco a simplement légendé le post, "Week-end merveilleux".

En mai 2022, Pelphrey et Cuoco ont confirmé leur relation. Ils se connaissaient depuis seulement quelques mois avant de tomber amoureux. En mars 2023, leur fille Matilda Carmine Richie est née. Cuoco a écrit à l'époque, "Nous sommes comblés et reconnaissants pour ce petit miracle. Nous sommes truly blessed." Elle a également exprimé son amour pour Pelphrey, disant, "Tom Pelphrey, je ne thought I could love you more, but I do."

Le couple a été présenté par leur agent commun, Andrea Pett-Joseph. Dans une interview avec "USA Today", Cuoco a dit qu'elle pensait que les deux acteurs seraient parfaits l'un pour l'autre. "Nous avons été instantanément connectés. Je me sens comme si je le connaissais depuis toute ma vie," a-t-elle déclaré. Elle a également exprimé son désir de construire une vie avec Pelphrey.

Ce ne sera pas le premier mariage de Cuoco. Elle a épousé l'ancien joueur de tennis américain Ryan Sweeting en 2013 et a divorcé en 2016. Elle a ensuite épousé l'Américain équestre Karl Cook en juin 2018 et a annoncé leur séparation mutuelle en septembre 2021. Pelphrey, quant à lui, n'a jamais été marié auparavant.

Kaley Cuoco a mentionné son prochain projet de film dans une interview, révélant qu'elle est excitée à l'idée de concilier la maternité et le métier d'actrice. Le film, prévu pour sortir en 2024, est une comédie romantique, et elle est ravie de travailler à nouveau avec Tom Pelphrey.

Cuoco a révélé son amour pour le visionnage de films avec Pelphrey et leur fille, en particulier les classiques Disney, en disant que c'est leur moment préféré de complicité en famille.

