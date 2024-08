- Kaiserslautern veut continuer avec la pré-saison de la coupe

Les images de la finale contre Bayer 04 Leverkusen en mai de cette année sont encore fraîches dans la mémoire de l'équipe de 2. Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern. Samedi (15h15/Sky), le finaliste débutera une nouvelle tentative dans la Coupe d'Allemagne contre l'ambitieux club de 3. Liga, FC Ingolstadt 04.

"Je n'ai pas discuté de la finale avant le match car je n'y étais pas. Mais les gars savent maintenant ce que cela signifie d'avancer tour par tour," a déclaré l'entraîneur de FCK, Markus Anfang, avant le match du premier tour. "Quelque chose de grand a été accompli, mais je n'y ai pas contribué. C'est pourquoi je me tais à ce sujet," a insisté le quinquagénaire. À Berlin, les outsiders de la région du Palatinat ont perdu 0:1 contre les champions d'Allemagne.

Lautern affrontera un difficile match à l'extérieur à Ingolstadt. "L'adversaire a beaucoup de qualité et joue avec beaucoup d'intensité," a déclaré Anfang. Mais l'entraîneur a un plan pour réussir. "Nous voulons travailler de manière agressive contre le ballon. Nous sommes Certainly capable de battre cette équipe et ferons tout pour passer au tour suivant," a-t-il déclaré.

Alors que Kaiserslautern continue de manquer de joueurs blessés Kenny Prince Redondo, Frank Ronstadt et Hendrick Zuck, une autre option est disponible avec Almamy Touré, qui est toujours suspendu en 2. Bundesliga. Cependant, Anfang a laissé planer le doute sur la participation de Touré à Ingolstadt.

Le attaquant Ragnar Ache sera également à Ingolstadt. Selon les rapports des médias de jeudi, Union Berlin a proposé une somme comprise entre trois et quatre millions pour l'attaquant, mais FCK a rapidement rejeté l'offre du club de Bundesliga.

