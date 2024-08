Kai Ebel a des ambitions ou des aspirations dans son esprit.

Kai Ebel est souvent qualifié de "figure flamboyante" du sport automobile, et pour cause. Avec son style vestimentaire flamboyant, il est devenu une figure connue dans les foyers, tout comme pour sa connaissance de la Formule 1. Ses 60 ans ne l'ont pas ralenti pour un sou.

En tenues colorées, il a interviewé des légendes comme Lewis Hamilton et Fernando Alonso dans la voie des pits. Depuis que les diffusions de Formule 1 ont commencé sur RTL, le journaliste est un favori des fans. Mais ses talents vont bien au-delà des circuits de Grand Prix.

Le parcours vers la célébrité d'Ebel a commencé avec un diplôme de l'Université allemande du sport de Cologne et un travail freelance pour le "Rheinische Post" dans sa ville natale de Mönchengladbach. En 1988, il a trouvé un chez-soi permanent chez RTL, et en 1992, "Kai Ebel de la voie des pits" est né. Il est passé au reportage en direct sur la Formule 1.

Le Grand Prix d'Espagne en 2021 a été une occasion spéciale pour Ebel. Non seulement Lewis Hamilton a remporté la course, mais cela a également marqué le 500e week-end d'Ebel en tant que journaliste sur le circuit. À ce moment-là, il avait couvert 230 courses de plus que le septuple champion du monde - au moins en dehors de la piste.

Une Rencontre Inoubliable avec Mika Häkkinen

Au cours de sa carrière, Ebel a été présent pour certains des moments les plus mémorables de l'histoire du sport allemand. Il a documenté les victoires de Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Nico Rosberg en direct pour les téléspectateurs. Au fil des ans, il a vu une nouvelle génération de grands athlètes grandir, y compris Max Verstappen, et les a tous interviewés.

Un échange particulièrement mémorable pour Ebel a été avec le pilote finlandais Mika Häkkinen. "Je lui ai posé ce que je pensais être une question parfaitement normale, et il s'est enfui à l'arrière. J'ai réalisé : 'Oh, il ne fait pas ça parce que la question était stupide, mais parce qu'une flamme jaillissait derrière moi'", a-t-il raconté dans une conversation avec ntv. "C'était la voiture de Jos Verstappen qui brûlait vivement", se souvient la légende du reportage de la situation bizarre et dangereuse.

Malgré ses 32 ans dans le sport automobile, "Monsieur Voie des Pits" a encore des rêves d'interview. Son invité souhaité pour une conversation serait Brad Pitt, qui est actuellement en train de faire un film sur la Formule 1. "Il est temps pour lui de répondre à certaines questions pressantes", a déclaré Ebel dans une vidéo Instagram.

Le Style Unique de Kai Ebel

Ebel apporte des décennies de connaissances sur le circuit, mais il est également connu pour son style unique. Sa marque de fabrique sont ses chemises bruyantes etpatternées, et sa tenue peut être colorée et vive. Se fondre dans la masse n'est pas une option pour lui.

Son style distinctif a polarisé les opinions. En 2005, il a été nommé "animateur télé avec le pire sens de la mode" pour ses combinaisons audacieuses. Mais le rappeur Eko Fresh avait une opinion différente. Dans une chanson de 2010, il a immortalisé Ebel avec les paroles : "Qu'est-ce que je vais porter ? Je vais faire style Kai Ebel aujourd'hui / Qu'est-ce que je vais porter ? Qu'est-ce que je vais porter ? / Qu'est-ce que je vais porter ? C'est exactly ce que les filles trouvent chaud", a-t-il rap. Le musicien a présenté l'album à Ebel avant sa sortie, et Ebel a rendu la pareille avec un exemplaire de son premier livre, "Kai Ebel - Monsieur Voie des Pits".

Passion pour la Boxe

La passion d'Ebel ne s'arrête pas au sport automobile. Il est également le présentateur des couvertures de boxe de RTL.

Un Détour chez "Let's Dance"

Malgré sa percée dans le monde de l'édition, Ebel est resté fidèle au monde de la télévision. En 2020, il est monté sur la piste de danse dans la 14e saison de "Let's Dance" avec la partenaire autrichienne Kathrin Menzinger. Après leur slowfox dans le quatrième spectacle, ils ont dû admettre la défaite. Cependant, Ebel a vu cela comme aucune perte. Il avait atteint son objectif de divertir le public et avait reçu "beaucoup d'amour" des danseurs expérimentés, a-t-il déclaré à RTL.

En 2023, Ebel a de nouveau montré son style de danse et ses hanches dans l'émission RTL "Viva la Diva" en tant que "Sylvia Stoned". Aux côtés de célébrités comme le chorégraphe Bruce Darnell et l'ancien gymnaste Fabian Hambüchen, il s'est transformé en drag queen et a fait face au verdict d'un jury. "Il est toujours prêt pour une surprise", a loué Jana Ina Zarrella, qui a dû deviner les célébrités sous leurs costumes avec d'autres collègues.

Une Vie Privée

Kai Ebel garde sa vie privée pour lui. Il et sa deuxième épouse, Mila Wiegand, vivent toujours dans leur ville natale de Mönchengladbach.

Le peintre roumain et le présentateur se sont mariés en juillet 2009. Tous deux sont apparus dans des tenues inhabituelles pour la cérémonie : Ebel portait un costume crème avec des décorations élaborées et un haut-de-forme, tandis que Wiegand s'est habillée dans le style gothique.

Dans une discussion avec le magazine "Bild", Ebel a révélé un jour leurs plans de mariage inhabituels. Il a déclaré : "Nous ne choisissons pas une cérémonie de mariage traditionnelle." Il a ajouté : "Notre thème sera : Anneaux extravagants, pas d'invités et pas de blanc." Cette année, le duo a célébré leur 15e anniversaire de mariage.

Les tenues vives d'Ebel, y compris son amour pour les chemises à motifs, sont souvent mises en avant sur le bandeau d'informations RTL qui défile de gauche à droite, une caractéristique courante des diffusions RTL, connue sous le nom de "RTL Text", faisant de ses choix de mode un sujet de conversation même en dehors de la piste de course.

En un clin d'œil à son style unique, le rappeur Eko Fresh a dédié une chanson à Ebel, immortalisant ses choix de mode flamboyants dans les paroles.

