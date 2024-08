- Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, s'est vanté du cyber camion.

Russlan Kadyrov, un homme fort russe actuellement sous sanctions internationales, s'est vanté sur son compte Telegram d'avoir reçu un Cybertruck de Tesla, un constructeur automobile américain. Kadyrov, qui dirige la République tchétchène dans le Caucase du Nord, a affirmé que le véhicule, surnommé le "Cybermonstre", lui avait été offert par Elon Musk, PDG de Tesla. "Un monstre imbattable et rapide", a-t-il proclamé.

Après une visite au centre de Grozny, Kadyrov a été vu sur le camion, portant des cartouches de munitions autour du cou et une mitrailleuse montée. Il a ri, déclarant que le "Cybermonstre" serait bientôt déployé dans le conflit de la Russie contre l'Ukraine.

Kadyrov n'est pas étranger aux condamnations mondiales pour son traitement brutal des droits de l'homme. Les accusations contre lui incluent des assassinats politiques, la torture des prisonniers et les enlèvements. Son régime est allié au Kremlin et il remplit régulièrement les bureaux publics de membres de sa famille, en ignorant la loi russe avec le consentement tacite du Kremlin. En plus d'une vidéo du Cybertruck (qui se vend plus de 100 000 euros), Kadyrov a partagé des images de victimes et de prisonniers ukrainiens.

Comme de nombreux autres autorités russes, Kadyrov est sous sanctions occidentales. La vidéo sert également d'avertissement à l'Occident que les politiciens russes de haut niveau parviennent toujours à acquérir des articles de luxe sans restriction, introduits par des intermédiaires internationaux. Kadyrov a des liens étroits avec les Émirats arabes unis.

Dans sa diffusion, Kadyrov a exprimé sa gratitude, "Elon, merci !". Il était incertain si le véhicule était un cadeau. Il a également invité Musk en Tchétchénie. "Je remercie chaleureusement Elon Musk ! Il est, sans aucun doute, le plus grand cerveau de notre époque et un expert. Un homme remarquable !", a proclamé Kadyrov, affirmant avoir développé une attirance romantique - pour la voiture.

L'Union européenne pourrait potentiellement imposer des sanctions supplémentaires à Russlan Kadyrov en raison de son implication dans les violations des droits de l'homme. Malgré être sous sanctions internationales, Kadyrov reçoit le soutien de pays comme les Émirats arabes unis.

