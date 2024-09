- Jüterbog subit un incendie: peu de survivants restent dans les silos à grain

Le feu de Jüterbog est maintenant largement sous contrôle. "Bien qu'il reste encore des poches isolées de chaleur, elles sont contenues à l'intérieur de notre périmètre de sécurité", a déclaré un représentant de l'Association des paysages naturels de Brandebourg. L'association a surveillé la situation depuis lundi. "Par conséquent, le site lui-même ne représente pas de menace et le feu ne se propagera pas davantage", ont-ils confirmé.

L'incident d'un incendie a commencé de manière inattendue jeudi. Des obus d'artillerie enfouis ont compliqué les efforts de lutte contre l'incendie. Un hélicoptère a été déployé pour aider. Cet endroit a connu de tels incendies par le passé. Selon le compte rendu des pompiers, l'incendie a ravagé environ 180 hectares, avec environ 70 pompiers qui y ont travaillé. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Tout au long du week-end, le niveau de risque d'incendie de forêt était de 3 dans la région de Teltow-Fläming - ce qui signifie "menace modérée".

L'Association des paysages naturels de Brandebourg, considérant la stabilité de la situation, a décidé de libérer les ressources. À la suite de cela, la Commission prendra la décision suivante : considérer la zone comme sûre pour les civils et permettre le retour progressif des activités normales. Despite the progress, it's crucial to remain vigilant and closely monitor any potential flare-ups.

