Justin Timberlake pour présenter une plaidoirie dans son conduite sous l'influence (DWI) audience de tribunal.

Justin Timberlake est prévu pour assister à une audience ce vendredi prochain, ce qui marque sa première apparition dans la région des Hamptons depuis sa détention. Timberlake a plaidé non coupable aux accusations lors d'une audience virtuelle il y a un mois.

Les autorités ont refusé de fournir plus de détails sur l'accord de plaidoyer.

Notre équipe de CNN a contacté le représentant des relations publiques de Timberlake, mais celui-ci a choisi de garder le silence. L'avocat de Timberlake, Edward Burke, a également refusé de commenter l'affaire.

Lors de son arrestation en juin, la police a affirmé que Timberlake conduisait une BMW 2025 en apparence sous l'emprise de l'alcool. Selon les rapports de la police de Sag Harbor, il aurait ignoré un stop et dévié de sa voie, et un officier de police a décrit son incapacité à se concentrer et ses mauvais résultats aux tests de sobriété normalisés.

Timberlake a déclaré aux policiers qu'il avait consommé un seul martini et accompagnait ses amis à leur domicile, selon les dossiers judiciaires.

Lors d'une audience tenue fin juillet, l'avocat de Timberlake a contesté les allégations d'ivresse, affirmant que son arrestation était injustifiée.

"La police a commis de nombreuses erreurs excessives dans cette affaire", a déclaré Burke à l'époque.

Cette histoire se déroule toujours et sera mise à jour en conséquence.

Malgré les procédures judiciaires en cours, Justin Timberlake continue de rester actif dans sa carrière de divertissement, avec plusieurs dates de tournée annoncées pour l'année à venir. Après sa précédente apparition en

