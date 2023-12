Justin Timberlake a été attrapé par un farceur lors de la Fashion Week de Paris

Le farceur ukrainien Vitalii Sediuk, qui se décrit sur Instagram comme un "Entertainment Hollywood Reporter", a attrapé la jambe droite de Timberlake alors qu'il s'approchait du spectacle, qui se tenait dans la cour du Louvre. Les agents de sécurité ont rapidement éloigné Sediuk, et Timberlake et Biel ont semblé rire de l'incident en continuant à marcher.

Sediuk a déjà réalisé de nombreuses cascades similaires, notamment en tentant d'embrasser Will Smith sur le tapis rouge de Moscou en 2012, en s'incrustant sur la scène pendant le discours d'acceptation d'Adele aux Grammys 2013 et en attrapant les jambes de Leonardo di Caprio et de Bradley Cooper lors d'événements distincts sur le tapis rouge en 2014.

La même année, il a sauté sous la robe d'America Ferrera sur le tapis rouge de Cannes, ce qui lui a valu d'être licencié de son poste de reporter à la chaîne de télévision ukrainienne 1+1.

En 2016, Sediuk a attrapé Gigi Hadid par derrière et l'a soulevée dans les airs alors qu'elle quittait un défilé pendant la semaine de la mode de Milan. Quelques jours plus tard, il s'est précipité sur Kim Kardashian à Paris, tentant apparemment de lui embrasser l'arrière-train.

Après avoir attrapé Timberlake mardi, Sediuk a résisté à la caractérisation de l'incident comme une attaque. Sur sa story Instagram, il a écrit : "Avant que les médias ne disent que ma farce était une "attaque" (comme toujours), je veux expliquer ce que signifie une attaque. Cet été, mes amis et moi avons été attaqués et blessés par un homophobe agressif sur une plage gay de Kiev."

Affichant des photos en gros plan d'égratignures et d'ecchymoses, M. Sediuk a déclaré que la police n'avait "rien fait" et que les chaînes de télévision ukrainiennes n'avaient pas couvert l'incident. "J'espère que quelque chose va changer pour que la communauté LGBTG de mon pays et du monde entier se sente en sécurité.

Il a ensuite posté une photo de lui en train de saisir le pied de Timberlake avec la légende suivante : "Polir les chaussures de Justin comme...."

Source: edition.cnn.com