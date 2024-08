- Justin Theroux est fiancé.

Justin Theroux, 53 ans, connu pour "La Fille du train", et sa petite amie, Nicole Brydon Bloom, 30 ans, sont apparemment fiancés. Selon des sources people comme "People" et "E! News", Theroux a fait sa demande à Bloom en Italie. Les tourtereaux se sont promenés main dans la main lors de la première du film "Beetlejuice Beetlejuice" lors du Festival du film de Venise, où Theroux joue aux côtés de Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe et Jenna Ortega dans la suite de la comédie d'horreur.

En 2018, la séparation de Theroux avec la légende de "Friends", Jennifer Aniston, a fait sensation. Après avoir été mariés pendant deux ans et demi et demi et avoir fréquenté pendant sept ans, ils onteaché leur chemin. Aniston et Theroux n'ont pas eu d'enfants.

Depuis 2023, selon les médias, Theroux et Bloom sont ensemble. Ils ont partagé plusieurs photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux et ont assisté ensemble à une soirée des Oscars en mars de l'année précédente.

