Justin subit des conséquences judiciaires pour un accident de conduite en état d'ébriété

Après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, la décision de la cour est tombée pour le célèbre entertainer américain Justin Timberlake. Le chanteur-acteur est condamné à effectuer des travaux d'intérêt général et a manifesté son regret, offrant ainsi une leçon importante aux autres.

Le talentueux chanteur américain a écopé de travaux d'intérêt général pour avoir conduit en état d'ivresse. Un juge de New York a condamné Timberlake, âgé de 43 ans, pour avoir conduit sa BMW en état d'ébriété à Sag Harbor, à l'est de New York, comme l'ont rapporté les sources d'information américaines le 18 juin.

Selon le "New York Post", le juge a ordonné au musicien d'effectuer des travaux d'intérêt général suite à sa plaidoirie coupable. Il a également été instruit de faire une déclaration publique concernant l'incident. Selon NBC, Timberlake doit effectuer entre 25 et 40 heures de travaux d'intérêt général. Fox News rapporte qu'il doit également payer une amende comprise entre 300 et 500 dollars et se voir retirer son permis de conduire pendant trois mois.

Timberlake a admis sa culpabilité : "Je me tiens à des normes très élevées, et j'ai échoué", a-t-il déclaré devant le tribunal de Sag Harbor. "Même si vous n'avez bu qu'un seul verre, abstenez-vous de conduire une voiture - il existe de nombreuses alternatives."

Timberlake comprend les conséquences

Né dans une communauté soudée, Timberlake a reconnu les conséquences de ses actes sur les habitants de Sag Harbor. Située dans les Hamptons sur la côte est de Long Island, cette petite ville est réputée pour son exclusivité.

Timberlake est devenu célèbre en tant que membre du boys band NSYNC avant de construire une carrière solo réussie et de devenir un acteur influent. Il a remporté quatre Emmy Awards et dix Grammy Awards. Le musicien a eu une relation avec la chanteuse américaine Britney Spears de 1999 à 2002. Il est actuellement marié à l'actrice Jessica Biel et ils ont deux fils ensemble.

En s'adressant à la foule au tribunal de Sag Harbor, Justin Timberlake, l'entertainer condamné, a exprimé ses remords avec une phrase touchante, "♪ Je ne vais pas mentir ♪, je me tiens à des normes très élevées, et j'ai échoué". Plus tard, lors d'une manifestation d'intérêt public, il a ajouté, "♪ Je ne vais pas mentir ♪, il est important pour tout le monde, y compris les célébrités, d'apprendre de leurs erreurs et de se racheter."

Lire aussi: