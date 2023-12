Justin Rose prend quatre coups d'avance grâce à un premier tour de 65 au Masters

Justin Rose a pris une avance de quatre coups jeudi grâce à un superbe back nine qui lui a permis de terminer avec un score de sept sous le par.

Malgré un score de deux au-dessus après sept trous, l'Anglais s'est repris et a réussi un eagle au huitième et sept birdies entre le neuvième et le dix-septième pour terminer avec quatre coups d'avance sur Brian Harman et Hideki Matsuyama, deuxièmes.

Le premier tour a également été marqué par les difficultés rencontrées par un certain nombre de prétendants au titre.

Le champion en titre, Dustin Johnson , a terminé avec une carte de 74, tandis que le vainqueur de l'US Open de l'année dernière, Bryson DeChambeau, a terminé avec une carte de quatre. DeChambeau est à égalité avec Rory McIlroy, dont l'objectif de réaliser le grand chelem de sa carrière en remportant le Masters a connu un départ difficile.

"Je savais qu'un score de deux sur sept n'était pas la fin du monde, mais je savais aussi que je n'allais pas dans la bonne direction", a déclaré Rose, deux fois finaliste du Masters, aux journalistes à propos de son lent départ.

"Vous ne pouvez pas gagner le tournoi de golf aujourd'hui. Même avec un 65, vous ne pouvez pas le gagner aujourd'hui. Vous ne pouvez probablement que le perdre aujourd'hui.

"Je n'ai pas encore appuyé sur le bouton de panique (après le 7), mais j'ai remis les compteurs à zéro juste avant et je me suis dit que si je pouvais revenir autour du par, ce serait une bonne journée de travail".

C'est la quatrième fois que Rose mène ou co-mène le Masters après le premier tour, un record qu'il partage avec Jack Nicklaus.

Le joueur de 40 ans, qui disputait son premier tournoi depuis son retrait de l'Arnold Palmer Invitational le mois dernier en raison d'une blessure au dos, a été l'un des trois seuls joueurs à terminer sous la barre des 70, aux côtés de Harman et Matsuyama - tout un contraste avec le tournoi de l'année dernière, où 24 joueurs avaient réalisé des scores inférieurs à 70 dans les conditions favorables du mois de novembre.

Le seul triomphe majeur de Rose remonte à l'US Open 2013 ; le plus près qu'il ait été d'obtenir une veste verte au Masters était en 2017, lorsqu'il a été battu dans un playoff par Sergio Garcia.

"J'ai joué ce parcours de très nombreuses fois, c'est mon 15e Masters, peut-être, et mon meilleur score à ce jour est de 67", a déclaré Rose.

"J'ai eu l'impression que les conditions d'aujourd'hui n'étaient pas propices à la réalisation d'une performance personnelle.

"Il y avait beaucoup de vent - suffisamment pour que ce soit difficile - et les greens sont incroyablement fermes et rapides. Le placement des drapeaux était correct, certainement pas facile, mais correct, et si vous frappez le bon coup au bon moment, vous pouvez en tirer profit".

Quant à ceux qui se trouvent plus loin dans le classement, DeChambeau est arrivé au Masters armé d'un nouveau driver et avec beaucoup d'attentes, mais le grand gaillard a manqué plusieurs coups de départ hors du fairway au cours du premier tour.

Son 76 comprenait un double bogey au quatrième, des bogeys au cinquième, au huitième et au douzième, avant son seul birdie au 15e.

DeChambeau a été rejoint par McIlroy à quatre points, l'Irlandais du Nord ayant terminé dans le top 10 au August National à six reprises, mais n'ayant jamais obtenu de veste verte.

La victoire au Masters semble lui échapper une fois de plus puisqu'il a commis six bogeys entre le cinquième et le treizième trou ce jeudi. Cette journée a également été marquée par le fait qu'il a frappé son père avec un coup erroné sur le septième trou.

Johnson, numéro un mondial, qui a remporté son deuxième titre majeur avec un record de 20 sous la normale au Masters de l'année dernière, a commencé sa tentative de devenir le quatrième joueur à remporter des Green Jackets consécutifs avec un 74.

Bien placé à un coup sous la normale à trois trous de la fin, Johnson a commis un bogey au 16e trou et un double bogey au 18e après que son putt soit sorti du trou.

Un autre ancien champion, Jordan Spieth, qui a retrouvé le cercle des vainqueurs la semaine dernière avec sa première victoire en près de quatre ans, s'est ressaisi sur les neuf derniers trous après un triple bogey au neuvième, pour terminer à un coup sous la normale.

Le champion 2018 Patrick Reed a terminé la journée à égalité en quatrième position avec un score de deux sous, tandis que Justin Thomas et Jon Rahm - deuxième et troisième au classement mondial - ont terminé respectivement avec un score de un sous et un score de par.

Ben Morse de CNN a contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com