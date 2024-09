Justin montre une fixation pour Jennifer Aniston.

Depuis un certain temps, Jennifer Aniston et Justin Theroux mènent des vies séparées, mais leur rupture n'a pas affecté leur mutuelle estime et amitié. Lors d'une récente conversation avec "The Times", Theroux a mis en avant l'intelligence d'Aniston, même lors de leur récente prise de bec.

Il y a environ six ans et demi, ils ont annoncé leur divorce à la sauvette, et contrairement à de nombreuses divorces de célébrités, le leur était amical et cordial. Cette amitié a peut-être joué un rôle dans le fait que Theroux ait récemment exprimé son admiration pour Aniston dans une interview, déclarant qu'elle occupait toujours une place spéciale dans son cœur et qu'il avait un fort instinct protecteur envers elle.

Ce sentiment a peut-être encore grandi récemment, suite à une prise de parole publique entre Aniston et le choix de colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Une vidéo virale a resurgé où Vance déclarait que les États-Unis étaient gouvernés par "une bande de femmes sans enfants qui sont mécontentes de leur propre vie et décisions, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi".

Cette déclaration a touché une corde sensible chez Aniston, qui est également sans enfant, l'amenant à répondre fermement, "Je ne peux que dire... Monsieur Vance, j'espère que votre fille connaîtra un jour la joie de la maternité." Amusé par la répartie d'Aniston, Theroux l'a louée, déclarant qu'elle avait géré cette critique avec grâce, comme elle le fait habituellement.

Progrès personnel et professionnel

Récemment, Theroux a fait la une à Venise où son nouveau film, "Beetlejuice Beetlejuice", a été présenté en avant-première. Accompagné sur le tapis rouge par sa nouvelle petite amie, Nicole Brydon Bloom, ou peut-être maintenant sa fiancée - un diamant étincelant à son doigt semblait le suggérer. C'était leur deuxième apparition publique ensemble, après leur officialisation en tant que couple aux Oscars en mars.

Cependant, un mariage pourrait encore être de quelques années. Theroux était marié à Aniston de 2015 à 2018, bien qu'ils aient été fiancés depuis 2012. En février 2018, ils ont annoncé leur séparation dans un communiqué conjoint, déclarant qu'ils s'étaient séparés à la fin de l'année précédente, mais qu'ils maintenaient leur profond respect et leur amour l'un pour l'autre. Il est clair qu'ils ont réussi à maintenir cet engagement jusqu'à présent.

