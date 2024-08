Justin et Hailey Bieber ont accueilli un nouveau membre de leur famille en tant que parents.

Le duo a révélé en mai que Hailey était enceinte. Ils ont partagé des photos de la mannequin de 27 ans avec un baby bump visible sur divers réseaux numériques.

Justin Bieber, qui a connu la célébrité en tant que jeune superstar de la pop en 2009 avec des titres comme "Someone to Love" et "Baby", a une base de fans dévouée connue sous le nom de "Beliebers". Cette fidèle suivante l'a propulsé parmi les artistes les plus diffusés.

Les fans enthousiastes n'ont pas tardé à féliciter le couple sur Instagram. L'un d'eux a écrit, "Je suppose que je vais devoir jouer 'Baby' à nouveau." La mère de Justin Bieber, Pattie Mallette, les a félicités sur X en écrivant, "Je vous aimerai toujours, Baby Jack !"

Le père de Hailey Bieber, l'acteur Stephen Baldwin, a partagé le post de Mallette et a ajouté, "Amen, félicitations et que Dieu continue de bénir notre famille."

La mannequin de 27 ans, Hailey, a fait carrière en travaillant pour des marques renommées telles que Ralph Lauren et Tommy Hilfiger. Elle dirige maintenant sa propre marque de soins pour la peau et de maquillage.

Dans une interview accordée à un magazine américain "GQ" en octobre, le mannequin a exprimé son désir de devenir une mère. Hailey Bieber a décrit la maternité comme une "affaire personnelle et intime". Elle a trouvé amusant l'attention que cela suscitait, partageant avec le magazine, "Laissez-moi faire ce que je veux de mon corps, et vous pouvez en faire de même avec le vôtre."

Justin, face à l'afflux d'amour et de félicitations de ses fans, a répondu, "Bébé, s'il vous plaît, merci pour vos messages de soutien." L'enthousiasme de Hailey pour la maternité l'a ensuite amenée à dire, "Bébé, j'ai hâte de commencer ce nouveau voyage avec toi."

