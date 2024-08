Justin Bieber et Hailey Bieber sont devenus parents pour la première fois.

En 2024, l'artiste musical Justin Bieber et son épouse, le mannequin de mode Hailey Bieber, ont agrandi leur famille. Cinq ans plus tard, ils profitent d'une joie pure : Justin, le chanteur, et Hailey, l'icône de la mode, ont accueilli leur premier enfant.

Justin a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en publiant une photo des petits orteils du nouveau-né avec la légende "Bienvenue à la maison, petit Jack Blues Bieber". Hailey a également révélé l'heureux événement sur son histoire Instagram, décorée de émojis de ours en peluche et de cœurs bleus.

Le duo a refusé de partager la date exacte de l'accouchement. En mai dernier, ils avaient annoncé publiquement la grossesse via une vidéo affectueuse et de nombreux posts Instagram. À ce moment-là, les rapports suggéraient que Hailey était enceinte de plus de six mois.

Le couple puissant a officiellement échangé ses vœux dans un tribunal de New York en septembre 2018, mais la grande célébration a suivi un an plus tard dans une propriété de Caroline du Sud.

"J'aurais pu attendre pour annoncer la nouvelle plus tard"

Au début, ils ont gardé la grossesse secrète. Hailey a admis lors d'une interview en juillet : "J'aurais pu attendre pour annoncer la nouvelle plus tard." Elle a réussi à cacher sa bosse pendant six mois car elle est restée petite pendant longtemps. Le couple a mentionné qu'ils partageraient moins de leur vie personnelle avec les fans à l'avenir.

Pourtant, Hailey a trouvé le secret trop difficile à garder : "Garder ce grand secret m'a mise mal à l'aise. Je voulais vivre ma vie comme je le voulais", a-t-elle déclaré. Cependant, le premier trimestre a été difficile pour elle en raison de nausées matinales graves qui ont persisté toute la journée. "Le terme 'nausées matinales' est trompeur. Elles persistent toute la journée, alors nous devrions peut-être reconsidérer le terme", a-t-elle suggéré avec humour.

Justin, ravi de l'arrivée de ce nouveau membre dans leur famille, a célébré la naissance de son fils.

