- Justin Bieber et Hailey Bieber ont accueilli un enfant dans leur famille <unk> présentant Jack Blues au monde.

Bien, il y a une excellente nouvelle dans le monde des célébrités ! Le chanteur canadien adoré, Justin Bieber, âgé de 30 ans, et sa magnifique épouse mannequin, Hailey Bieber, âgée de 27 ans, ont accueilli leur petit trésor dans leur vie. Justin a annoncé la nouvelle sur Instagram, présentant au monde Jack Blues Bieber. Il a même partagé une photo adorable du petit pied du nouveau-né. Cependant, les parents excités ont gardé la date de naissance et le sexe du bébé secrets. Hailey a partagé la même photo attendrissante sur son histoire Instagram, en ajoutant des émojis cœur bleu et ours en peluche.

En mai dernier, le couple a fait une annonce surprise lorsqu'ils ont révélé leur grossesse via une vidéo romantique et une série de publications mignonnes sur Instagram. À ce moment-là, selon son représentant, Hailey était reportedly six mois enceinte.

Les Bieber ont choisi de se marier dans une mairie de New York en septembre 2018, mais les festivités sont restées discrètes. Une célébration plus grandiose a eu lieu un an plus tard sur un domaine époustouflant en Caroline du Sud.

