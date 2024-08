Justin Bieber est en train de draguer des adolescents.

Lorsqu'il souhaite dîner à l'hôtel avec sa femme enceinte Hailey, Justin Bieber est poursuivi par un groupe de jeunes fans. Lorsqu'ils ne répondent pas à sa demande de les laisser tranquilles, la star de la pop perd son sang-froid.

La star de la pop Justin Bieber semble en avoir assez d'être constamment harcelée par des fans dans sa vie privée. Et sa colère à ce sujet s'est dirigée vers un groupe d'adolescents qui, selon les rapports, ne voulaient pas le laisser tranquille dans le hall d'un hôtel à West Hollywood. Une vidéo de l'incident circule sur TikTok.

Dans le clip, un groupe de jeunes adolescents, qui étaient reportedly là pour une bar-mitsva à l'hôtel célèbre Waldorf Astoria, peuvent être vus entourant Bieber avec leurs téléphones pointés sur lui. Le trentenaire demande : "Vous pensez que c'est drôle ? Vous pensez que c'est drôle ?" puis le chanteur canadien dit au groupe de "s'éloigner d'ici ! Ce n'est pas drôle" d'un ton déterminé.

La raison de la "sortie" de Justin Bieber semble être des préoccupations pour la sécurité de sa femme enceinte Hailey. Un témoin oculaire présent sur les lieux a déclaré à "TMZ" que Bieber rencontrait sa femme de 27 ans pour le déjeuner à l'hôtel lorsque les huit adolescents ont commencé à le poursuivre et à l'appeler.

Bieber aurait reportedly demandé gentiment aux adolescents de le laisser tranquille, mais ils ont continué à le filmer, ce qui aurait frustré le chanteur. Le témoin oculaire a également rapporté que Bieber n'a pas insulté ou juré contre les adolescents et qu'il voulait simplement être laissé tranquille, surtout en étant préoccupé par la sécurité de sa femme.

Justin et Hailey Bieber attendent actuellement leur premier enfant ensemble - et il semble que ce soit très prochainement. Le couple, marié depuis 2018, a annoncé la grossesse sur Instagram en mai. Hailey Bieber était reportedly déjà dans son sixième mois à ce moment-là. La date exacte de l'accouchement n'est pas connue. Les fans croient que le couple attend une petite fille, car Hailey Bieber a fait référence à sa bosse de bébé comme une "cerisier en fleur" et a utilisé un émoji de fleur rose.

Malgré l'excitation autour de ses fans, Justin Bieber exprime son mécontentement face aux intrusions constantes, comme en témoigne sa réponse à un groupe de jeunes fans dans le hall d'un hôtel. L'artiste de musique pop exprime son frustration en leur demandant de partir, en invoquant la sécurité de sa femme en raison de leur bébé à venir.

