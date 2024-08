- " Justifications médicales ": Höcke arrête brusquement le processus d'entrevue avec des candidats importants

Le candidat en tête de la liste AfD en Thuringe, Björn Höcke, s'est momentanément retiré de sa campagne. Son équipe a invoqué des "problèmes de santé personnels" sans donner de détails ou préciser s'il s'agissait d'un malaise. Les élections régionales en Thuringe auront lieu dimanche, avec Höcke et l'AfD toujours en tête des sondages.

Höcke a également décliné l'invitation à participer au débat télévisé des sept principaux candidats, diffusé en direct mercredi à 17h par Antenne Thuringe et ntv. Selon un porte-parole, "la participation de Höcke n'est pas possible en raison de problèmes de santé. Il a besoin de prendre une pause."

Plus tôt dans la semaine, Höcke avait tenté de se retirer du débat organisé par ntv et Antenne Thuringe, un événement prévu trois mois à l'avance et confirmé par lui. Initialement, il avait invoqué des "raisons personnelles" sans donner plus de détails.

Plus tard, Höcke a confirmé à nouveau sa participation et s'est excusé pour tout désagrément causé. Cependant, le matin même du mercredi, il a décidé de se retirer définitivement. Son remplaçant sera Stefan Möller, codirigeant de l'AfD en Thuringe avec Höcke. Vous pouvez suivre le débat télévisé sur stern.de pendant les heures de l'après-midi.

De nombreux analystes estiment que les précédentes apparitions télévisées de Höcke, notamment celles sur MDR, n'ont pas été couronnées de succès. Il est apparu nerveux et moins loquace. Il est concevable que Höcke ne veuille prendre aucun risque avant l'élection, considérant que l'AfD est régulièrement donnée autour de 30% dans les sondages.

Höcke est prévu pour s'adresser à un rassemblement de campagne à Nordhausen jeudi après-midi. Pour l'instant, un porte-parole du parti a informé stern qu'il n'y a aucun changement dans l'agenda.

