- " Justifications médicales ": Höcke annule les entretiens avec les principaux candidats

Le candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a momentanément mis fin à sa campagne électorale. Selon un représentant, "des problèmes de santé personnels" en sont la cause, sans fournir de détails sur la maladie ou une éventuelle crise. Les élections régionales en Thuringe auront lieu ce dimanche, avec l'AfD et sa figure de proue, Höcke, en tête des sondages.

Höcke a également décidé de ne pas participer au dernier débat avec les sept candidats principaux, diffusé en direct sur Antenne Thuringe et ntv le mercredi à 17h. "En raison de problèmes de santé, Monsieur Höcke ne pourra pas participer", a déclaré le représentant. "Il doit se retirer."

Premier retrait de Höcke le lundi

Dès lundi, Höcke a tenté de se retirer du débat ntv et Antenne Thuringe - dont la date avait été fixée et confirmée trois mois à l'avance. Initialement, il a invoqué "des affaires personnelles" pour l'annulation, mais a refusé de fournir plus de détails lorsqu'on lui a demandé.

Le mardi, Höcke a confirmé sa participation à nouveau et a présenté ses excuses à ntv et Antenne Thuringe pour tout désagrément causé. Mercredi matin, un retrait final a eu lieu. À sa place, Stefan Möller, co-président de l'AfD Thuringe, le représentera. Vous pouvez regarder le débat télévisé en direct plus tard sur stern.de.

De nombreux analystes pensent que les sessions télévisées précédentes, notamment celles sur MDR, n'ont pas été favorables à Höcke. Ils ont noté qu'il semblait nerveux et moins drôle. Il est possible que Höcke veuille éviter tout risque à la fin de la campagne. L'AfD maintient une moyenne de sondage d'environ 30% depuis plusieurs semaines.

Höcke est prévu pour assister à un meeting de campagne à Nordhausen jeudi après-midi. Selon un représentant du parti, il n'y a eu aucun changement dans les plans pour l'instant, selon stern.

