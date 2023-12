Justice sociale et développement durable à la Semaine de la mode masculine de Londres

Nous nous sommes rendus dans les coulisses pour nous entretenir avec trois de ces labels, Art School, Bethany Williams et Priya Ahluwalia, qui utilisent tous leurs compétences pour créer des collections qui ne sont pas seulement superficielles.

Tom Barratt, l'un des membres d'Art School, basé à Londres (avec Eden Loweth), a qualifié son label de "marque de luxe queer" qui est "non binaire dans l'âme".

"La mode a toujours été considérée comme inférieure à l'art dans la culture, mais en réalité, la mode est tout ce que nous faisons", a déclaré Tom Barratt avant le défilé de leur nouvelle collection, Fearless Love. "Tout le monde porte des vêtements, tout le monde a un corps... et tout le monde doit vivre dans un monde dicté par la mode. C'est pourquoi il s'agit d'un outil politique crucial. On ne peut pas être apolitique".

Bethany Williams, qui a reçu l'an dernier le prix de la reine Élisabeth II pour le design britannique, a profité de son défilé pour attirer l'attention sur les problèmes rencontrés par les femmes et les enfants vivant dans des logements temporaires dans le quartier londonien de Newham.

De l'approvisionnement à la production et à la livraison, chaque étape du processus de création de ses collections est l'occasion pour Williams de travailler avec des organisations qui luttent pour le changement social. Cette fois-ci, il s'agit de l'atelier Manx pour les handicapés, de la bibliothèque mobile Quaker et du programme de laine recyclée de Wool and the Gang.

"La mode a la capacité d'amplifier les idées auprès d'un large public", a déclaré Mme Williams. Elle ajoute qu'elle aime se tenir à l'écart de la saisonnalité et des tendances, car "ce n'est pas une façon de penser très durable".

La jeune pousse Priya Ahluwalia, dont la collection inspirée des années 1970 se composait exclusivement de matériaux réutilisés ou recyclés, nous a dit qu'elle était déterminée à trouver de nouvelles façons d'être designer qui ne reposent pas sur des pratiques nuisibles à l'environnement ou à la société.

"J'essaie de montrer que l'on peut faire de beaux vêtements en utilisant de meilleurs procédés de fabrication", a-t-elle déclaré. "Cela peut limiter votre processus de création, car certaines choses sont disponibles, d'autres non, mais cela stimule votre créativité - vous devez travailler avec quelque chose que vous ne pensiez pas devoir faire.

