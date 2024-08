- Jusqu'à présent, seule une poignée de demandes de culture de cannabis en Thuringe

Quatre demandes de culture ont été soumises jusqu'à présent à l'Office d'État de Thuringe pour l'Agriculture et les Zones Rurales. Des clubs d'Erfurt, de Weimar, de Jena et du district de Hildburghausen ont soumis des documents dans ce but. Les demandes sont actuellement en cours d'examen, avec un employé dédié à cette tâche, selon un porte-parole de l'office d'État. Les associations pour la culture et la distribution non commerciales de cannabis nécessitent une autorisation, qui a été possible en Thuringe depuis le 1er juillet.

Bien que le nombre de demandes puisse sembler limité, de nombreux intéressés ont également contacté l'office d'État pour demander des détails sur la procédure de délivrance de permis. Les demandes sont en effet exhaustives et nécessitent plusieurs pièces jointes, mais la loi prévoit des réglementations correspondantes. Le porte-parole a rappelé que le permis de culture est plutôt une exception à la règle. À la fois l'office d'État et les clubs de cannabis sociaux considèrent les demandes comme un territoire vierge.

Le porte-parole de l'Association du Chanvre de Thuringe, Friedemann Söffing, considère également la bureaucratie comme un obstacle, mais pas la seule raison du nombre limité initial de demandes. Il suppose que de nombreux autres clubs attendent que les premiers permis soient délivrés avant de s'orienter vers ceux qui ont des permis.

Söffing comprend que le processus ne peut être précipité, car il implique plus que quelques utilisateurs occasionnels de cannabis se réunissant pour arroser une plante. Il nécessite de l'organisation et des ressources financières, et il peut être difficile de trouver des bailleurs de fonds disposés à fournir un espace pour les clubs. Tanto Söffing que l'office d'État s'attendent à un nombre à deux chiffres de demandes pour la Thuringe à la fin.

Les exigences pour les associations de culture comprennent la démonstration qu'elles ne distribueront du cannabis qu'avec une teneur limitée en THC aux membres adultes. Elles doivent également désigner un représentant formé pour la prévention de l'abus de substances, comme l'exige le ministère de l'infrastructure.

Malgré les défis bureaucratiques, certains hésitent peut-être à poursuivre le permis de culture en raison de ses exigences strictes et des responsabilités associées. Cependant, l'anticipation d'observer et d'apprendre des premiers titulaires de permis pourrait potentiellement encourager plus de personnes à rejoindre le processus, contribuant au nombre prévu à deux chiffres de demandes.

