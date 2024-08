- Jusqu'à présent, plus de 3600 évaluations linguistiques ont été administrées à des professionnels de la santé non natifs.

L'Association Médicale de l'État a effectué un total de 3 650 évaluations linguistiques spécialisées, nécessaires pour que les médecins étrangers obtiennent une licence pour exercer en Saxe. Cette année, ils en ont effectué 504, dont 332 premières tentatives et 172 reprises. Environ 300 candidats provenaient de Syrie. Après l'obtention de leur diplôme, les diplômés syriens commencent souvent à apprendre l'allemand et déposent une demande d'émigration.

Selon l'association, ces examens ont lieu jusqu'à deux fois par semaine pour respecter les délais d'inscription. Cependant, les annulations soudaines en raison d'incompétences linguistiques ou d'échecs persistants posent des défis organisationnels, entraînant des temps d'attente. Les évaluations comprennent des conversations simulées avec des patients et des médecins, ainsi que la répétition écrite des antécédents médicaux et des résultats.

La précision du langage est cruciale pour une communication efficace. Ces évaluations sont en vigueur depuis mai 2016. Elles ont été mises en place en raison de l'inadéquation des certificats et diplômes de langue généraux précédents pour évaluer les compétences linguistiques nécessaires à la pratique professionnelle.

Les professionnels de la santé doivent comprendre les détails de leurs patients sans ambiguïté et être capables de communiquer spontanément et efficacement pour informer les patients et leur famille des diagnostics, des maladies et des traitements. Une compréhension claire est également essentielle pour travailler en collaboration avec d'autres médecins et à des fins de documentation.

L'Association Médicale met l'accent sur l'importance d'embaucher uniquement des médecins professionnellement compétents, rendant les évaluations linguistiques rigoureuses et approfondies. De plus, comme la communication professionnelle est cruciale dans le domaine médical, les évaluations testent la capacité des candidats à transmettre des informations avec précision et efficacité.

