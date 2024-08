- Jusqu'à présent, cet été, plus de 20 personnes se sont noyées.

Au niveau d'une centrale électrique sur le Danube près d'Ulm, le corps d'un adolescent a été découvert mercredi, et dans le Kuessaberg, une jeune femme noyée a été retrouvée dans le Rhin. Deux nouveaux décès par noyade cet été où plus de 20 personnes ont déjà perdu la vie dans les rivières et les lacs de Bade-Wurtemberg depuis le début de la saison en mai. Deux personnes sont décédées en mai, neuf chacune en juin et juillet, selon les statistiques de l'Association allemande de sauvetage (DLRG).

Le nombre pour tout l'été augmentera certainement avec les découvertes dans le Danube et le Rhin. De plus, le corps d'un homme a été retrouvé dans un lac de carrière dans le district de la Forêt-Noire-Baar ce week-end, et un autre homme est décédé dans une piscine à Lörrach.

Au total, au moins 27 personnes ont péri par noyade dans le sud-ouest au cours des sept premiers mois de l'année, une de plus qu'à la même période l'an dernier. "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt, à Düsseldorf lors de la présentation des chiffres nationaux, qui ont augmenté de 35 à au moins 253 décès.

La plupart des décès ont lieu dans les lacs

En Bade-Wurtemberg, le plus grand nombre de personnes ont péri dans les lacs jusqu'à présent. Markus Mang de la DLRG Wurtemberg met en garde contre les endroits de baignade non surveillés. "La noyade est silencieuse", a-t-il déclaré. "Si personne ne sait où vous êtes, personne ne peut vous aider." Il est notable qu'il y a beaucoup moins de personnes en danger là où il y a des surveillants de baignade. "Nagez surtout là où vous n'êtes pas seul, de préférence dans des endroits surveillés. Ne allez pas seul. Et utilisez un bouée de natation."

Les bouées gonflables, colorées, peuvent être attachées au corps avec une longue sangle et remorquées pendant la natation. Elles servent de genre de gilet de sauvetage en cas d'urgence comme une crampe et peuvent être utilisées comme coussin pendant les pauses.

La DLRG conseille également aux amateurs de sports aquatiques, tels que les paddle boarders, de porter un gilet de sauvetage. Il soutient la natation avec sa flottabilité et assure que l'athlète reste à la surface de l'eau. Une plongée soudaine dans l'eau froide peut être mortelle pour un corps surchauffé, met en garde la DLRG.

Les rivières sont particulièrement dangereuses

Huit personnes ont trouvé la mort dans les rivières de Bade-Wurtemberg à la fin juillet. Les eaux qui coulent représentent les dangers les plus importants, selon la présidente de la DLRG, Ute Vogt. "Je ne peux que conseiller de ne pas nager dans les rivières pour la plupart des gens."

Les deux tiers des victimes d'accidents (18) étaient des hommes, et dix étaient âgés de plus de 70 ans. Les problèmes de santé sont souvent la cause des accidents de baignade chez les nageurs âgés. "Surtout les hommes ont tendance à se surestimer, à sous-estimer le danger et à ne pas prendre de précautions pour leur propre sécurité", a déclaré Mang.

La DLRG met en garde contre la tendance à l'augmentation du nombre de non-nageurs et de mauvais nageurs, qui doit être stoppée d'urgence. Même les instructeurs de natation en Wurtemberg rapportent que de moins en moins de jeunes peuvent nager correctement, même dans les classes supérieures de l'école.

De nombreux piscines se plaignent d'un manque de personnel, selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG), avec de nombreux plans d'eau non surveillés et les bénévoles ayant moins de temps pour leur service honorifique. Au moins une piscine sur cinq ne peut pas offrir de cours de natation en raison du manque d'une piscine à proximité, avec la moitié des piscines du pays ayant besoin de rénovations, rendant difficile la formation des futurs secouristes aquatiques.

La DLRG, qui se dit être la plus grande organisation de sauvetage aquatique du monde, est également numéro un en matière de formation à la natation et au sauvetage en Allemagne. Les sauveteurs en Bade-Wurtemberg ont comptabilisé plus de 8 000 surveillants de baignade bénévoles (2022 : 6 090) qui ont

