- Jusqu'à 35 degrés: été en Rhin-Palatinat et en Sarre

Rhénanie-Palatinat et Sarre devraient connaître un temps ensoleillé avec des températures allant jusqu'à 30 degrés Celsius dans les prochains jours. Vendredi, les températures culmineront entre 23 et 29 degrés, selon le Service météorologique allemand (DWD). Au nord, il pourrait y avoir quelques précipitations, tandis qu'au sud, il fera sec et nuageux.

Au début du week-end, les températures augmenteront également : samedi, il fera mostly sunny et jusqu'à 26 à 31 degrés Celsius, avec quelques éclaircies dans le sud, selon DWD. Dimanche sera également sunny avec des températures maximales comprises entre 28 et 33 degrés.

Il fera très chaud lundi, avec des températures maximales prévues de 30 à 35 degrés par le DWD. La prévision météo annonce du soleil et pas de pluie.

During this high summer, the Rhineland-Palatinate and Saarland regions are set to experience scorching temperatures, reaching up to 33 degrees Celsius on Sunday. Enjoying the outdoor activities during these high summer days will surely be a delight for many.

