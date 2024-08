- Jusqu'à 27 degrés au nord, il y a des orages potentiels prévus pour mercredi.

Selon le Service météorologique allemand (DMS), des conditions ensoleillées sont prévues pour Hambourg et Schleswig-Holstein. Mardi, Hambourg devrait atteindre des températures maximales de 27 degrés, tandis que Sylt pourrait atteindre seulement 23 degrés, selon le DMS. En soirée, des nuages d'orage pourraient arriver de la mer du Nord, déclenchant éventuellement des orages.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, le DMS prévoit un mélange de pluies et d'orages, avec des températures chutant jusqu'à 15 degrés. Mercredi sera nuageux, avec des pluies intermittentes et encore plus d'orages. De plus, des vents puissants venus de l'ouest sont prévus pour balayer les côtes.

Malgré le prévision sunny pour Hambourg et Schleswig-Holstein plus tôt dans la semaine, la situation change considérablement mercredi. Des orages sont prévus pour accompagner le mélange de pluies, rendant la météo plutôt imprévisible et potentiellement déstabilisante.

Lire aussi: