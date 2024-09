Juri Knorr critique la façon dont les autorités traitent les athlètes allemands.

Juri Knorr, handballeur de haut niveau, a exprimé ses préoccupations quant au traitement réservé aux athlètes de haut niveau en Allemagne. Selon Knorr, il y a un excès de concentration sur le maintien d'une certaine image dans le monde du sport allemand. "Les personnes sous les projecteurs sont censées correspondre à des modèles spécifiques, et si elles ne le font pas, elles sont souvent critiquées ou jugées rapidement", a déclaré Knorr lors d'un entretien avec "Mannheimer Morgen". Par exemple, "le choix vestimentaire d'un footballeur pour l'équipe nationale allemande est un sujet brûlant. Je ne peux m'empêcher de me demander si c'est vraiment si important", a commenté le joueur de 24 ans.

Knorr a personnellement connu une surveillance publique pendant la pandémie de coronavirus. Après avoir récupéré d'une infection en novembre 2020, il a choisi de ne pas se faire vacciner, ce qui lui a valu de rater le Championnat d'Europe de handball et d'être critiqué. "Ce n'était pas une période facile pour moi", a déclaré Knorr un an plus tard. Il a été qualifié de "Kimmich du handball", ce qui l'a affecté en avril 2022.

Knorr évite le feu des projecteurs

En septembre 2024, le monde avait tourné la page de la pandémie, et les Jeux olympiques de Paris ont suscité un regain d'enthousiasme pour le handball en Allemagne. La popularité de Knorr en Allemagne a explosé après que l'équipe DHB a remporté la médaille d'argent à Paris. "L'attention a augmenté rapidement", a reconnu Knorr. Il apprécie "les fans qui portent des maillots avec mon nom, ceux qui cherchent des autographes ou des photos avec moi. Je les apprécie vraiment", a déclaré le meneur de jeu. Cependant, "je ne suis pas le genre de personne qui a besoin d'attention tous les jours".

C'est pourquoi il ne regrettera pas le battage médiatique lorsqu'il rejoindra le club danois de top niveau Aalborg HB en été 2025. "Au Danemark, je doute de rester aussi intéressant pour le grand public. Et je pense qu'un peu moins d'attention me serait également bénéfique", a souligné Knorr. Outre l'offre de développement supplémentaire et la participation régulière à la Ligue des champions, le déménagement à Aalborg présente également des avantages personnels. Il sera plus proche de sa ville natale de Bad Schwartau, ce qui lui permettra de "passer plus de temps avec mes grands-parents, mes parents, ma sœur et mes amis".

Knorr a souligné que la concentration sur le maintien d'une certaine image dans le sport peut parfois conduire à des critiques inutiles, comme lorsqu'il a choisi de ne pas se faire vacciner et a manqué le Championnat d'Europe de handball. Malgré sa nouvelle popularité en Allemagne, Knorr préfère éviter le feu des projecteurs et se réjouit d'une vie moins intrusive au Danemark avec Aalborg HB.

Lire aussi: