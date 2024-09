Jürgen Klopp reçoit le prestigieux ordre fédéral du mérite.

Cette année, le président Steinmeier décernera le Mérite à 28 personnes qui ont pleinement adopté les valeurs de la démocratie dans divers domaines tels que la science, l'économie, l'art et le sport. Parmi les lauréats de cette année, on compte notamment Jürgen Klopp, l'entraîneur célébré qui a dirigé les équipes de Liverpool et de Borussia Dortmund.

Klopp, l'entraîneur adoré de Liverpool, recevra l'Ordre du Mérite du président Frank-Walter Steinmeier le jour de l'Unité allemande, comme l'a annoncé le Bureau du Président fédéral. Malgré sa renommée et sa reconnaissance, Klopp a constamment démontré une attention particulière à chaque athlète, reconnaissant et respectant leur individualité. La cérémonie aura lieu au château de Bellevue le 1er octobre.

"Le plus admiré des Allemands en Angleterre de Liverpool a considérablement amélioré l'image de notre nation", indique le communiqué. Grâce à ses actions caritatives, Klopp, qui a entraîné FSV Mainz 05, Borussia Dortmund et Liverpool FC, a servi de modèle et de représentant de premier plan du football au-delà du monde du sport.

Reconnaissance pour Seiler et Krahl

Au total, 13 femmes et 15 hommes seront célébrés par Steinmeier pour leur engagement en faveur des valeurs démocratiques. Ce groupe prestigieux comprend Lutz Seiler, un écrivain renommé notamment pour "Kruso" et "Stern 111", et Toni Krahl, le chanteur charismatique qui a représenté le groupe de rock DDR City. L'humoriste Gerhard Polt sera également honoré pour ses contributions.

"Ses personnages incarnent souvent des représentants typiques de notre société, offrant une représentation humoristique mais affectueuse des particularités de la société", indique le communiqué au sujet de Gerhard Polt.

L'ancienne présidente du Conseil éthique allemand, Alena Buyx, recevra également l'Ordre du Mérite. "Son rôle de conseillère avisée sur les questions éthiques en politique, dans la société et dans la science s'est particulièrement démarqué pendant la pandémie de corona", indique le communiqué. Malgré une opposition difficile, Buyx, en tant que médecin et éthicienne médicale, a constamment démontré sa capacité à expliquer de manière claire et compatissante l'équilibre délicat entre les mesures de protection de l'État et les libertés individuelles.

