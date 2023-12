Jurgen Klopp, le patron de Liverpool, remet en question l'attribution des billets pour la finale de la Ligue des champions après que des groupes de supporters ont critiqué l'UEFA

Le 28 mai, le Stade de France, d'une capacité de 75 000 places, accueillera l'événement phare du football de clubs entre Liverpool et le Real Madrid. L'UEFA a déclaré que chaque équipe recevrait 20 000 billets à vendre à ses supporters.

Les 23 000 places restantes seront réservées à l'UEFA, aux associations nationales, aux partenaires commerciaux et aux diffuseurs, ainsi qu'aux places d'hospitalité.

La fenêtre d'inscription pour les billets d'entrée générale a été fermée le 28 avril, presque une semaine avant que Liverpool et Madrid ne jouent leur demi-finale retour décisive.

Alors qu'un peu plus de la moitié du stade devrait être remplie par des billets vendus par le club, Klopp s'est interrogé sur la destination des billets restants.

"C'est normal que nous n'ayons que 20 000 billets, qu'ils en aient 20 000 et qu'il en reste 75 000 ? Il en reste donc 35 000. Où sont ces billets ?", a déclaré Klopp aux journalistes vendredi.

"C'est une question d'argent, c'est comme ça. L'UEFA n'est pas le saint du football, elle ne l'a jamais été. Ce qu'ils ont, c'est un produit fantastique avec la Ligue des champions (...) et si vous m'aviez demandé, nous n'aurions jamais eu à changer cela".

"Mais il est évident qu'ils ont perdu ici un peu d'argent et là un peu d'argent et le moyen le plus facile de le récupérer est d'augmenter le prix des billets. C'est ainsi que va la vie".

Liverpool a confirmé jeudi que le club avait reçu une allocation de 19 618 billets pour la finale, dont 382 sièges réservés aux associés des joueurs, au personnel du club et aux VIP, conformément aux directives de l'UEFA.

Les prix commencent à 50,32 livres sterling, soit 23,3 % de l'allocation du club, et atteignent 578,63 livres sterling. La plus grande partie des billets alloués est vendue à 125,79 £, soit 55,7 % des billets mis à la disposition des supporters de Liverpool.

Il n'y aura pas de réduction du prix des billets pour les enfants (moins de 16 ans), les juniors (17-21 ans) et les personnes âgées de plus de 65 ans.

L'UEFA n'est pas pauvre, mais vous semblez vouloir plus".

Dans une lettre ouverte adressée à l'UEFA vendredi, le syndicat des supporters de Liverpool Spirit of Shankly a déclaré que les fans étaient "fatigués de se faire arnaquer", critiquant l'attribution des billets aux "supporters fidèles".

"Pour des milliers de personnes, il n'y aura pas de voyage à Paris parce qu'il y aura une pénurie de billets. Encore une fois", peut-on lire dans la lettre.

" En s'opposant à la Super League qui a échoué, le président de l'UEFA Aleksander Čeferin a déclaré : "Je ne comprends pas comment vous pouvez voir vos fans protester et vous en moquer. Vous êtes plein d'argent de toute façon, vous n'êtes pas pauvres, mais vous en voulez toujours plus."

"Eh bien, M. Čeferin, les supporters de Liverpool protestent et vous ne semblez pas vous en soucier. L'UEFA n'est pas pauvre, mais vous semblez vouloir plus. Et encore plus.

"Les supporters de football en ont assez de se faire arnaquer. Ils en ont assez de voir leur équipe atteindre la finale, mais de ne pas pouvoir trouver de billet pour y assister. Et ils en ont assez des prix exorbitants.

"Il est temps que l'UEFA reconnaisse le pouvoir des supporters et leur importance par rapport aux sponsors", conclut le communiqué.

L'UEFA a renvoyé CNN à son site Internet pour des informations sur l'attribution des billets lorsqu'on lui a demandé de commenter les déclarations de Klopp et de Spirit of Shankly.

Dans un communiqué de presse publié en début de semaine, l'UEFA a déclaré qu'après avoir consulté les quatre demi-finalistes, elle avait modifié son projet d'offrir 5 000 billets gratuits à chaque club, en subventionnant plutôt les billets pour les supporters, ce qui signifie qu'ils peuvent être achetés à un prix réduit.

L'occasion fait le larron

Si Klopp a déclaré qu'il comprenait "à 100 000 %" la position du Spirit of Shankly, il a répété qu'il ne voyait pas la situation changer de sitôt.

Racontant l'histoire d'amis qui avaient réservé des chambres d'hôtel à Paris en avril et qui ont été informés récemment par les hôtels qu'ils seraient remboursés car les prix avaient triplé depuis, l'Allemand a déclaré que c'était "le monde dans lequel nous vivons".

"Nous ne pouvons pas dire que ce sont les méchants, les occasions font les méchants", a déclaré M. Klopp. "Dans ce cas, l'UEFA organise l'un des plus grands matches de tous les temps et elle n'offrira pas les billets de cette manière.

"Je comprends à 100 000 % le point de vue de Spirit of Shankly. Ce n'est absolument pas normal, mais cela arrive partout.

"Vous n'obtenez que 50 % des billets et le reste va à des gens qui paient probablement des milliers et des milliers ... c'est comme ça que tout l'argent est fait.

"Est-ce que j'aime ça ? Non. Est-ce que je vais le changer ? Je ne le vois pas.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com