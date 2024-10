Jurgen Klopp exprime sa position sans équivoque sur le sujet de l'entraîneur-chef du pays.

Klopp n'imagine pas devenir le successeur de Nagelsmann en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale allemande dans un avenir proche. "Tout le monde espère que Julian Nagelsmann continuera bien au-delà de 2026", a déclaré le célèbre entraîneur de Liverpool FC et de Borussia Dortmund, qui a reçu la Croix fédérale du mérite du président fédéral Steinmeier.

Le directeur sportif du DFB, Rudi Völler, a suggéré Klopp comme successeur potentiel à Nagelsmann. Après la prolongation du contrat de Nagelsmann avec le DFB jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026 lors de l'Euro précédent, Völler a noté qu'"si Julian Nagelsmann décide un jour de revenir entraîner un club européen ou allemand de premier plan - il n'y a tout simplement pas moyen d'éviter Jürgen Klopp s'il est intéressé". Cependant, Völler a évité de parler de football car il n'y avait pas de nouvelles à annoncer, selon Klopp. "Rudi Völler est un homme merveilleux. Il a été mis dans une situation difficile et a dû parler de cela", a déclaré Klopp à Berlin.

Depuis son départ de Liverpool FC cet été, Klopp prend une longue pause dans l'entraînement. Il n'a pas exclu la possibilité de mettre fin à sa carrière d'entraîneur. Nagelsmann, quant à lui, a constamment exprimé son désir de continuer à entraîner des clubs à long terme.

Avec 27 autres personnes qui ont apporté des contributions significatives aux valeurs démocratiques, Klopp a été honoré de la Croix fédérale du mérite le jour de l'Unité allemande.

"Le succès et la reconnaissance ne l'ont jamais empêché de se connecter avec chaque athlète individuellement et de voir l'individu en lui. Il a toujours consacré beaucoup de temps à ses nombreux fans et s'est immergé dans la région où il vivait", a déclaré la citation. Klopp, surnommé le "plus populaire Allemand en Angleterre" à Liverpool, a également contribué de manière significative à améliorer l'image positive de l'Allemagne à l'étranger.

Klopp a exprimé sa gratitude pour le prix. "C'est un moment incroyablement spécial. Il y a tant de personnesremarkables parmi nous avec des accomplissements de vie réellement impressionnants. Je me sens vraiment humble et petit parmi de telles personnes avec de telles histoiresextraordinaires", a-t-il noté. "Nous sommes tous ravis du prix. C'était un événement vraiment digne."

L'engagement de Klopp envers la société et les questions sociales a été mis en évidence. Il aide "les jeunes défavorisés, promeut la tolérance et montre comment l'unité et la solidarité peuvent être vécues. Jürgen Klopp s'est ainsi imposé comme un modèle pour beaucoup et un ambassadeur de football exceptionnel au-delà du monde du sport."

