Jürgen Drews a vécu une transition après sa délocalisation.

Depuis plus de deux décennies, Jürgen Drews a considéré la Münsterland comme sa maison. Cependant, il semble qu'il ait prévu de passer sa retraite dans un endroit différent. Le septuagénaire a récemment déménagé à Munich, s'installant à proximité de sa fille Joelina. Elle partage son expérience avec Papa d'à côté.

Dans sa jeunesse, il était le roi de la fête de Majorque. Cependant, une affection nerveuse appelée polyneuropathie, ainsi que son âge, ont obligé Jürgen Drews, alors connu sous le nom de Jürgen Buttlar, à prendre sa retraite après une carrière de 50 ans dans la musique schlager. Avec son 80e anniversaire qui approche en avril, la retraite n'était pas seulement un choix professionnel pour lui, mais aussi une reconnaissance personnelle de son âge avancé.

Après avoir vécu 25 ans dans le Dülmen-Rorup de la Münsterland en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Drews a déménagé à Munich avec sa femme Ramona. La raison ? Être plus proche de sa fille Joelina et de son petit ami Adrian Louis.

Le magazine allemand "Bunte" a récemment discuté avec Joelina Drews de sa relation avec son père.

"Toujours remarquablement en forme"

"C'est formidable pour nous. Étant donné l'âge de mon père, je me suis toujours considérée comme une personne familiale, et je suis encore plus reconnaissante maintenant qu'il est proche, nous permettant de passer des journées spontanées ensemble", a déclaré Joelina Drews, exprimant sa satisfaction du déménagement de son père à Munich.

Son petit ami Adrian Louis apprécie également la proximité familiale. "Adrian et mon père ont une forte connexion. Pendant mon absence récente de dix jours, Adrian et mes parents ont passé du temps de qualité ensemble. C'est merveilleux que nous soyons tous plus proches maintenant", a déclaré Joelina Drews.

En ce qui concerne la santé de son père, qui peut causer des symptômes tels que l'engourdissement, les crampes et la paralysie, Joelina Drews a déclaré : "Il est encore remarquablement en forme pour son âge. Bien sûr, il a des jours bons et mauvais en raison de sa condition, mais c'est à prévoir à ce stade de sa vie."

"Cela prend son dû"

Malgré ses défis de santé, Joelina Drews a admis que ce n'était pas facile. "Il est naturel de se sentir préoccupé de voir ses parents vieillir, avoir des maux ou des maladies. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter de leur départ éventuel. C'est pourquoi il est important de chérir chaque moment ensemble maintenant."

Leur arrangement de vie devrait signifier plus d'expériences partagées. Cependant, Jürgen Drews reste absent de l'Oktoberfest célèbre de Munich. Joelina Drews et Adrian Louis ont profité des festivités sans lui.

