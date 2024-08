- "Jurassic World: Resurgence" est prévu pour l'été 2025.

Hollywood ravive l'excitation des dinosaures avec un nouveau volet de la franchise "Jurassic". Les studios Universal présentent "Jurassic World Renaissance" prévu pour sortie en juillet 2025.

L'histoire se déroule cinq ans après le dernier film, "Jurassic World: A New Era" (2022), dans un écosystème qui pose des défis pour la survie des dinosaures. Une équipe est chargée d'extraire des échantillons d'ADN des dinosaures vivants en voie de disparition, essentiels pour créer un médicament sauveur pour l'humanité.

Scarlett Johansson (39), une star hollywoodienne acclamée, endosse le rôle de la chef d'expédition. Mahershala Ali, lauréat d'un Oscar, rejoint l'équipe, tandis que Jonathan Bailey incarne un paléontologue. L'ensemble comprend également Rupert Friend et Ed Skrein, tous deux acteurs britanniques.

Gareth Edwards, réalisateur de "Godzilla" et "The Creator", est à la barre. David Koepp, scénariste des classiques de Spielberg "Jurassic Park" (1993) et "The Lost World: Jurassic Park" (1997), s'occupe du scénario.

Les membres du casting d'origine tels que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum ne sont pas impliqués dans cette entreprise. Le film présente de nouveaux personnages et une nouvelle histoire. Au fil des ans, il y a eu six blockbusters dans la série "Jurassic Park", de 1993 à 2001, avec un revival commencé à partir de "Jurassic World" (2015) et s'étendant jusqu'à "Jurassic World: A New Era" (2022).

