June Brown, célèbre pour son rôle de Dot Cotton dans EastEnders, est décédée à l'âge de 95 ans.

La famille de l'actrice a annoncé son décès lundi, précisant qu'elle s'était éteinte paisiblement chez elle dimanche soir.

"Nous sommes profondément attristés d'annoncer que notre mère bien-aimée, June, est décédée paisiblement à son domicile dans le Surrey dimanche soir, avec sa famille à ses côtés", peut-on lire dans la déclaration, partagée sur le compte Twitter de la BBC. "Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre intimité en ce moment très difficile".

Un porte-parole de la BBC a rendu hommage à June Brown : "June a créé l'un des personnages les plus emblématiques de Dot Cotton, non seulement dans les feuilletons mais aussi à la télévision britannique. Ayant participé à 2 884 épisodes, les performances remarquables de June ont créé certains des meilleurs moments d'EastEnders.

Le diffuseur a ajouté : "Nous envoyons tout notre amour et nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de June. Une lumière très brillante s'est éteinte à EastEnders aujourd'hui, mais nous lèverons tous un doux sherry à la mémoire de June".

Selon la BBC, Brown a joué Dot entre 1985 et 1993, puis à partir de 1997, apparaissant dans un total de 2 884 épisodes.

Ses intrigues les plus mémorables incluent la relation de Dot avec son fils criminel de carrière, Nick Cotton, joué par John Altman, qui a comploté pour la tuer en 1990 et à nouveau en 2009, et en tant que star du tout premier épisode du feuilleton où elle a été seule à la barre.

Mme Brown a remporté plusieurs prix pour son interprétation de Dot, notamment un prix pour l'ensemble de sa carrière lors des British Soap Awards de 2005.

Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2020, lorsque le personnage a déménagé en Irlande, après quoi elle a confirmé qu'elle ne reprendrait pas le rôle.

Outre son rôle emblématique dans EastEnders, Mme Brown est également apparue dans le feuilleton rival Coronation Street et dans Doctor Who.

Le 1er janvier, à l'âge de 94 ans, elle a été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique dans le cadre des honneurs rendus par la reine à l'occasion du Nouvel An.

Depuis l'annonce du décès de Mme Brown, les médias sociaux ont été inondés d'hommages de la part de célébrités et de fans.

Son ancien partenaire dans EastEnders, Adam Woodyatt, l'a décrite comme une "femme incroyable".

"Les mots me manquent, ce que June n'a jamais fait. Il y a tellement de souvenirs, tellement de plaisir", a-t-il écrit à côté d'une photo de June sur le plateau d'"EastEnders". "Il s'agit purement et simplement d'une femme incroyable qui a eu une vie et une carrière incroyables, dont j'ai eu la chance de partager une petite partie. Ils n'ont jamais fait de vous une Dame (nous avons essayé), mais pour moi vous serez toujours Dame Brown".

L'animateur de télévision Piers Morgan s'est souvenu de Brown comme de "l'une des plus grandes performances de tous les temps à la télévision britannique", la décrivant comme une "femme drôle, fougueuse et fabuleuse hors de l'écran également".

Source: edition.cnn.com