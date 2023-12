Julie Powell, écrivain culinaire à l'origine de "Julie & Julia", décédée à 49 ans

Son décès a été confirmé au New York Times par son mari, Eric Powell, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque.

Le livre de Mme Powell a fait l'objet d'un film réalisé en 2009 par Nora Ephron, avec Meryl Streep dans le rôle de Julia Child et Amy Adams dans celui de Mme Powell elle-même.

CNN a contacté l'éditeur de l'influente écrivaine culinaire pour obtenir un commentaire.

"Julie & Julia" a débuté sous la forme d'un blog sur Salon.com dans lequel Mme Powell, à la recherche d'un exutoire à sa vie d'intérimaire dans le centre de Manhattan peu après le 11 septembre, s'est lancée dans une odyssée culinaire pour réussir à réaliser les 524 recettes du livre de cuisine français classique de Mme Child en un an dans sa petite cuisine d'Astoria, dans le Queens.

Les mémoires qui en ont résulté, "Julie & Julia : 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" (Julie et Julia : 365 jours, 524 recettes, 1 petit appartement-cuisine), ont vu le jour après que le blog eut acquis un public fidèle, désireux de partager les succès et les échecs de Mme Powell, qui s'efforçait de préparer des plats difficiles comme le bœuf bourguignon et un canard désossé pour le Canard en croûte.

Depuis le succès de ce best-seller, Mme Powell en a écrit un autre en 2009, "Cleaving : a Story of Marriage, Meat, and Obsession".

Plus récemment, elle est revenue au Salon au début de l'année pour écrire une série de commentaires sur la série de la chaîne Food Network "The Julia Child Challenge".

"Elle a vraiment tracé sa propre voie", a déclaré Mary Elizabeth Williams, rédactrice en chef de Salon, qui dirigeait auparavant Open Salon, la plateforme qui hébergeait le blog de Mme Powell. "Nous avons eu la chance d'être son intermédiaire.

L'admiration de l'écrivain pour la cuisine et le mode de vie de Julia Child est au cœur du blog de Powell et, plus tard, du film acclamé qui l'a utilisé comme base.

"Julia m'a appris ce qu'il fallait faire pour trouver sa voie dans le monde. Ce n'est pas ce que je pensais", écrit Powell. "Je pensais que c'était une question de confiance, de volonté ou de chance. Ce sont de bonnes choses à avoir, sans aucun doute. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose dont ces choses découlent. C'est la joie."

Source: edition.cnn.com