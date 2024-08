Julián Álvarez signe le transfert de l'Atlético Madrid de Manchester City dans un accord de 104 millions de dollars.

Le attaquant argentin a signé un contrat de six ans avec l'équipe espagnole. Selon les médias britanniques, Atleti va payer initialement 82 millions de dollars (64 millions de livres sterling) pour Álvarez, avec 22 millions de dollars supplémentaires (17 millions de livres sterling) en bonus potentiels.

CNN a contacté City et Atlético pour confirmer le montant de transfert signalé.

“De nouveaux défis, avec les mêmes personnes qu’avant”, a écrit Álvarez sur Instagram après avoir finalisé son transfert dans la capitale espagnole.

Álvarez a initialement signé avec City en 2022, après avoir impressionné avec River Plate en Argentine.

During his two seasons with the English giant, the 24-year-old made 103 appearances in all competitions for the Citizens, scoring 36 goals and providing 18 assists.

He was a key member of City’s squad, playing an important role in the team winning six major trophies during his time there, including the équipe historique gagnante du triplé lors de la saison 2022/23.

Álvarez a exprimé sa gratitude envers City, écrivant qu’il disait “au revoir à ce club merveilleux avec beaucoup d’émotions”.

“Ces deux années ont été très spéciales. Pendant ce temps, j’ai beaucoup appris en tant que joueur et en tant que personne”, a-t-il écrit sur son Instagram.

“Manchester City aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de succès à l’avenir et je continuerai à soutenir ce club où que je sois.”

Álvarez est un international argentin, ayant représenté son pays lorsqu’il a remporté la Coupe du monde 2022.

Il a joué 36 matches pour l’Albiceleste, marquant 9 buts. Il a fait partie de deux équipes gagnantes de la Copa América, dont la dernière en date cette année, et a également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Maintenant, il rejoindra Atlético où il portera le maillot n°19 et sera entraîné par l’entraîneur principal Diego Simeone.

Le club a déjà signé l’attaquant norvégien Alexander Sørloth de Villarreal alors qu’il cherche à renforcer sa ligne d’attaque.

Après une saison quelque peu décevante l’année dernière – les Colchoneros ont terminé quatrièmes en Liga et ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions – Álvarez et Sørloth seront attendus pour apporter les buts nécessaires pour améliorer les performances de l’équipe lors de la campagne 2024/25.

Atlético débutera sa campagne de Liga le 19 août à l’extérieur contre Villarreal.

