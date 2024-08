- Julia von Heinz au jury de Venise a imposé la règle: "Interdit de faire la sieste"

La réalisatrice Julia von Heinz reçoit le soutien de sa famille lors du Festival de Venise. La cinéaste de 48 ans, mondialement connue pour son projet "And Tomorrow the Whole World", fait partie du jury cette année lors de cet événement. Son conjoint et l'un de ses enfants l'accompagnent.both son conjoint et son fils ont également prévu de voir des films à Venise, a-t-elle révélé.

En réponse à la question de savoir quel film mérite un prix, elle a déclaré : "Bien sûr, j'aimerais voir quelque chose de frais, même en termes de techniques cinématographiques." Elle cherche quelque chose qui la touche "et potentiellement parle de notre époque actuelle", a-t-elle déclaré à l'agence de presse dpa lors de la réception du magazine Variety à l'Hôtel Danieli sur le Grand Canal à Venise.

Le Festival de Venise se déroule du 28 août au 7 septembre. Un total de 21 concurrents se disputent le prix principal, le Lion d'or. "Je n'ai vu qu'une poignée de films jusqu'à présent", déclare von Heinz. "Deux, trois films par jour, la durée est en effet un défi ici. J'ai hâte, je vais me préparer car m'endormir n'est pas une option, même un instant."

À Venise, elle est "tout entière" dans la vision de films. "Il y a un nombre incalculable de films. Et on aimerait aussi en voir quelques-uns qui ne sont pas en compétition", a-t-elle déclaré - en référence à "September 5" de Tim Fehlbaum sur l'attaque des Jeux olympiques de Munich en 1972.

Bientôt, le premier long métrage international de von Heinz "Treasure" avec Lena Dunham et Stephen Fry sortira en salles (sortie le 12 septembre).

