- Julia Prestia réalise son rêve d'acquérir un hôtel rural dans le paysage pittoresque de l'Italie

Chaque fois que vous courez après quelque chose, vous finirez par le trouver, quoi qu'il arrive. Je suis un fervent croyant de cela. Tomber sur notre domaine viticole dans la région enchantée d'Émilie-Romagne en Italie a presque semblé être le destin. Je pense que c'était destiné à arriver, et nous étions censés atterrir exactement ici.

En regardant en arrière, j'ai toujours rêvé de diriger mon propre hôtel niché dans les bras de la nature. Un hôtel boutique douillet, chic et très personnel, peut-être avec sa propre ferme. Pendant mes études et mon travail dans la finance à Londres animé, je fantasmais souvent à ce sujet, mais cela semblait impossible à l'époque. Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve se réaliserait.

Au lieu de cela, après avoir terminé mes études, j'ai passé presque 20 ans à vivre à Londres, à travailler dans la finance, à rencontrer mon mari italien et à élever quatre merveilleux enfants. Finalement, nous avons ressenti le besoin d'un changement. Mon mari s'est engagé dans des entreprises commerciales à proximité de Reggio Emilia, et un week-end, nous avons décidé de combiner cela avec un week-end en amoureux dans la campagne d'Émilie-Romagne. Cela devait être un week-end en amoureux pour deux – et cela s'est transformé en le début de notre rêve chéri. Gardez à l'esprit que nous travaillons toujours, même le week-end – et nous prenons vraiment plaisir à le faire.

C'est alors qu'un ami commun nous a présenté le domaine viticole – Tenuta di Roncolo. Cette propriété unique et historique de la région était alors exploitée par une famille qui cherchait un successeur. Le domaine était en ruine et à peine en survie, mais nous avons vu son potentiel immédiatement – et nous sommes tombés amoureux de la charmante Émilie, du domaine viticole éco-responsable et de l'opportunité d'établir notre propre hôtel boutique en Italie. Donc, après plusieurs mois de réflexion et de planification, mon mari et moi avons décidé d'acheter le domaine.

Un hôtel avec du caractère

L'Italie est le lieu de nombreux paysages époustouflants, mais je pense que Roncolo en est un des plusremarkables avec un potentiel exceptionnel. La région reste relativement inexplorée par les touristes, et vous pouvez encore y vivre une véritable Italie non spoilée. Le domaine était déjà exploité de manière durable par les anciens propriétaires, ce qui était crucial pour moi. Nous avons donc pris la décision consciente de continuer à exploiter la ferme et à produire du vin, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive de manière durable, conformément à la tradition des anciens propriétaires.

Au fil des ans, nous avons transformé la maison en ruine et les autres bâtiments en le premier hôtel de luxe d'Émilie, qui a depuis obtenu le titre de "Petit hôtel de luxe". La conversion des espaces de vie d'une résidence privée en hôtel était une entreprise énorme, mais une que nous avons apprise. J'ai pris chaque décision moi-même, de la conceptualisation de la rénovation à la décoration avec du design italien vintage, en passant par l'embellissement de la décoration. Le Relais Roncolo 1888 reflète vraiment beaucoup de ma personnalité.

Je tiens profondément à ma connexion avec la nature et je suis passionnée par les questions environnementales. Diriger une ferme durable signifie tout pour moi. Nous travaillons également avec des producteurs locaux et proposons principalement nos propres produits et ceux de la région dans notre restaurant dans la Limonaia. Le domaine est un lieu marquant dans la région, et cette implication est extrêmement importante pour moi. Cependant, tout aussi importante est l'interaction personnelle avec nos invités. Je tire un immense plaisir à voir les émotions que ce paradis idyllique suscite en eux.

Le courage de rêver

Nos invités cherchent un refuge unique, exclusif – une expérience rare, non spoilée en nature, l'exclusivité raffinée de notre établissement et une pause de la vie quotidienne dans une région authentique et non découverte de l'Italie. Nous avons spécifiquement choisi d'établir un hôtel de luxe en Émilie pour répondre à ces besoins. Nous sommes le lieu de référence pour les invités qui souhaitent explorer et découvrir la région, avec son incroyable Vallée de la nourriture et Vallée du moteur, ou simplement savourer le Relais Roncolo.

Nous avons trouvé une nouvelle maison à Milan, en Italie. La ville et l'ensemble du pays offrent une source d'inspiration inépuisable à chaque tournant. Nous avons également reçu un soutien immense de nos chers amis alors que nous nous lancions dans ce nouveau voyage. Peut-être que c'est pourquoi j'en suis venue à aimer Milan. Elle a une énergie spéciale – vibrante et internationale, mais conserve encore assez de Dolce Vita. Sa scène créative et sa richesse en art et en architecture ont depuis longtemps inspiré les designers, qui ont également laissé leur marque sur notre hôtel. Milan était quelque peu ma muse. La beauté de la ville est le plus visible dans ses détails – les poignées de porte ornées et les entrées élaborées qui revealing constamment des trésors cachés.

Presque une décennie depuis que nous avons commencé à réfléchir à notre déménagement en Italie, je vois que nous avons créé quelque chose de vraiment extraordinaire. Récemment, j'ai partagé mes pensées avec mon mari à propos du moment où nous avons découvert cette vigne. À l'époque, j'ai dit que c'était peut-être le moment de réaliser notre rêve. Et puis nous l'avons simplement fait. Parfois, je ne peux toujours pas croire que c'est moi-même – mais je suis profondément reconnaissante que nous ayons trouvé le courage de transformer cette décision de vie en réalité.

Dans la poursuite de la réalisation de mon rêve, j'ai découvert que d'autres raisons, notamment le désir de changement de notre famille et les entreprises de mon mari à proximité de Reggio Emilia, ont joué un rôle important dans notre parcours en Italie. En regardant en arrière sur ce voyage, je suis reconnaissante que nous ayons eu le courage de poursuivre nos rêves, même s'ils semblaient peu probables auparavant.

