Juillet met fin à une série de 13 mois de records de chaleur mondiale avec le recul d'El Nino, mais les experts mettent en garde contre le soulagement

Mais en juillet 2024, la chaleur moyenne a manqué de peu de dépasser celle de l'année précédente, et les scientifiques ont déclaré que la fin de la série de records ne changeait rien à la menace posée par le changement climatique.

"Le contexte général n'a pas changé", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus, dans un communiqué. "Notre climat continue de se réchauffer."

Le changement climatique d'origine humaine entraîne des événements météorologiques extrêmes qui causent des ravages dans le monde entier, avec plusieurs exemples ces dernières semaines. À Cape Town, en Afrique du Sud, des milliers de personnes ont été déplacées par des pluies torrentielles, des vents violents, des inondations et plus encore. Un glissement de terrain fatal a touché l'île de Sulawesi, en Indonésie. Beryl a laissé un chemin de destruction massive en battant le record de la plus précoce ouragan de catégorie 4. Et les autorités japonaises ont déclaré que plus de 120 personnes étaient mortes dans la chaleur record à Tokyo.

Ces températures élevées ont été particulièrement impitoyables.

La Terre a enregistré en juillet 2024 une moyenne de 62,4 degrés Fahrenheit (16,91 degrés Celsius), soit 1,2 degré (0,68 degré Celsius) de plus que la moyenne de 30 ans pour ce mois, selon Copernicus. Les températures étaient légèrement inférieures à la même période de l'année précédente.

C'est le deuxième juillet le plus chaud et le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré par l'agence, derrière seulement juillet 2023. La Terre a également connu ses deux jours les plus chauds jamais enregistrés, les 22 et 23 juillet, avec une moyenne de 62,9 degrés Fahrenheit (17,16 degrés Celsius).

Au cours de juillet, la Terre était de 1,48 degré Celsius (2,7 degré Fahrenheit) plus chaude qu'à l'époque préindustrielle, selon Copernicus. Cela se rapproche de la limite de réchauffement que presque tous les pays du monde ont accepté dans l'accord de Paris sur le climat de 2015 : 1,5 degré.

L'El Niño - qui réchauffe naturellement l'océan Pacifique et change la météo dans le monde entier - a suscité les 13 mois de chaleur record, a déclaré Julien Nicolas, climatologue principal de Copernicus. Cela s'est terminé, ce qui a entraîné un léger adoucissement des températures en juillet. Les conditions de La Niña - refroidissement naturel - ne sont pas attendues avant la fin de l'année.

Mais il y a toujours une tendance générale de réchauffement.

"Le tableau général n'est pas beaucoup différent de ce qu'il était il y a un an", a déclaré Nicolas dans une interview.

"Le fait que la température de la surface des mers soit et reste à des niveaux records ou proches depuis plus d'un an maintenant a été un facteur important", a-t-il déclaré. "La principale force motrice, l'acteur principal derrière cette température record est également la tendance de réchauffement à long terme qui est directement liée à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère".

Cela comprend le dioxyde de carbone issu de la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Les températures de juillet ont particulièrement touché certaines régions, notamment l'ouest du Canada et de l'ouest des États-Unis. Ils ont cuit, avec environ un tiers de la population américaine sous avertissements à un moment donné pour des températures dangereuses et records.

Dans le sud et l'est de l'Europe, le ministère italien de la Santé a émis son plus sévère avertissement de chaleur pour plusieurs villes d'Europe du Sud et des Balkans. La Grèce a été contrainte de fermer son plus grand site culturel, l'Acropole, en raison de températures excessives. La plupart de la France était sous avertissements de chaleur alors que le pays accueillait les Jeux olympiques à la fin juillet.

Egalement touchées étaient la plupart de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, ainsi que l'Antarctique oriental, selon Copernicus. Les températures en Antarctique étaient bien au-dessus de la moyenne, selon les scientifiques.

"Les choses vont continuer à empirer parce que nous n'avons pas arrêté de faire ce qui les rend pires", a déclaré Gavin Schmidt, climatologue et directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales, qui n'a pas fait partie du rapport.

Schmidt a noté que différentes méthodes ou calculs pouvaient produire des résultats légèrement différents, y compris le fait que juillet aurait pu continuer la série. Le principal enseignement, a-t-il déclaré : "Même si la série de records prend fin, les forces qui poussent les températures plus haut, elles ne s'arrêtent pas.

"Est-ce que ça compte que juillet soit un record ou non un record ? Non, parce que ce qui compte, ce qui impacte tout le monde", a ajouté Schmidt, "c'est le fait que les températures cette année et l'année dernière soient encore beaucoup plus chaudes qu'elles ne l'étaient dans les années 1980, qu'elles ne l'étaient à l'époque préindustrielle. Et nous voyons les conséquences de ce changement."

Les gens du monde entier ne devraient pas voir de soulagement dans les chiffres de juillet, selon les experts.

"Il y a eu beaucoup d'attention accordée à cette série de 13 mois de records mondiaux", a déclaré Julien Nicolas de Copernicus. "Mais les conséquences du changement climatique ont été vues depuis de nombreuses années. Cela a commencé avant juin 2023, et ils ne se termineront pas parce que cette série de records se termine."

La tendance de réchauffement due au changement climatique d'origine humaine est clairement visible dans diverses parties du monde. Par exemple, les températures excessives en Antarctique étaient considérablement au-dessus de la moyenne en juillet.

Le changement climatique en cours représente une menace inévitable pour le climat du monde, que nous battions des records de température mondiale ou non.

