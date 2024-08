- Juillet, l'un des mois les plus chauds jamais mesurés

Juillet a été globalement l'un des mois les plus chauds jamais enregistrés, potentiellement le plus chaud. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) en conclut ainsi d'après divers ensembles de données. Une chose est claire : des centaines de millions de personnes ont souffert de chaleurs extrêmes en juillet.

L'OMM a examiné les données de l'agence américaine de protection de l'environnement NOAA, qui a rapporté qu'aucun juillet des 175 dernières années n'avait été aussi chaud. Selon ces données, juillet a été le 14ème mois consécutif avec des températures mondiales records. Cependant, le service climatique de l'Union européenne Copernicus a mesuré le deuxième juillet le plus chaud, avec juillet 2023 comme le plus chaud de leurs records.

"Les différences entre les ensembles de données sont si faibles qu'elles tombent dans la fourchette d'erreur statistique utilisée pour calculer les températures mondiales", a expliqué l'OMM en utilisant six ensembles de données internationaux. Cependant, la chaleur montre dans quelle mesure les gaz à effet de serre des activités humaines sont en train de changer le climat.

"Des vagues de chaleur généralisées, intenses et prolongées ont touché tous les continents l'année dernière", a expliqué la directrice de l'OMM Celeste Saulo. "Dans au moins dix pays, les températures diurnes ont dépassé 50 degrés Celsius en plus d'un endroit."

Le jour le plus chaud jamais enregistré dans le monde l'a également été en juillet, selon Copernicus. Et il pourrait y avoir un autre record, selon les données de l'OMM : la température moyenne en Californie dans la vallée de la Mort pour tout le mois de juillet était de 42,5 degrés Celsius, "possiblement un nouveau record mondial", a déclaré Saulo.

Des alertes précoces et des plans d'action de protection contre la chaleur sont maintenant nécessaires, a souligné Saulo. Autour de 500 000 personnes meurent de la chaleur chaque année, plus que des ouragans tropicaux, de 2000 à 2019. L'OMM et l'Organisation mondiale de la santé estiment que les alertes de chaleur seules pourraient sauver près de 100 000 vies par an dans 57 pays.

