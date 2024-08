Juillet est le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022

Depuis octobre 2022, aucun mois n'a vu autant de civils ukrainiens mourir sous les bombardements russes qu'en juillet

Selon les Nations unies, plus de civils ukrainiens ont péri sous les bombardements russes en juillet qu'au cours de tout autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", indique la Mission d'observation des Nations unies en Ukraine (HRMMU).

23:43 Travailleurs retirés du site de construction de la centrale nucléaire AKW Kursk

En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont retirés du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk. Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom, a annoncé que le nombre de travailleurs de construction serait temporairement réduit. D'autres spécialistes continuent de travailler comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk, située dans la ville de Kursk, a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible potentielle de l'offensive qui a commencé mardi. Cependant, elle se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus lointaines des troupes ukrainiennes, qui ont été rapportées mais pas confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Deux autres réacteurs sont actuellement en fonctionnement.

23:11 L'Ukraine capture une installation de Gazprom dans la région de Kursk

Selon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région russe de Kursk. Des soldats ukrainiens dans la vidéo affirment avoir pris l'installation dans la ville de Sudzha et la ville elle-même.

22:33 La Russie bloque le service de chat crypté Signal

Dans sa répression des services internet étrangers, la Russie a également bloqué le service de chat crypté Signal, invoquant des violations légales présumées. Signal ne respecte pas les mesures légales nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, a déclaré l'agence compétente Roskomnadzor à Moscou. Tout au long de la journée, les plaintes de Signal de la part des utilisateurs en Russie indiquant que le service de messagerie était indisponible se sont accumulées. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont signalé environ 2000 plaintes. Signal a été développé aux États-Unis et est apprécié par ses utilisateurs pour ses capacités de communication sécurisée. Jeudi, les utilisateurs russes ont également signalé que YouTube fonctionnait lentement et que les vidéos étaient difficiles à télécharger. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle à ce sujet. Cependant, elles ont ciblé le service vidéo extrêmement populaire ces derniers jours, l'accusant de refuser de supprimer des vidéos extrémistes. La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine comme X et Facebook, qui ne peuvent être utilisés que via des connexions protégées (VPN). Même avant l'attaque contre l'Ukraine, Moscou avait préparé une éventuelle coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites internet non approuvés par l'appareil de pouvoir russe.

22:04 Panne de courant dans une ville près de la centrale nucléaire de Kursk après des attaques ukrainiennes

Selon des rapports russes, une panne de courant s'est produite dans la ville de Kursk près de la centrale nucléaire de Kursk. Le gouverneur régional Alexei Smirnov a attribué cela à un drone ukrainien ayant touché une sous-station de transformateur. Kursk compte environ 42 000 habitants. La centrale nucléaire de Kursk est l'une des plus grandes centrales nucléaires de Russie. Les troupes ukrainiennes ont avancé près de la centrale ces derniers jours.

21:33 Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 125 millions de dollars pour l'Ukraine, comprenant des missiles Stinger, des munitions d'artillerie et des systèmes antichars. Il s'agit de la dixième tranche d'équipement pour l'Ukraine depuis que le président Joe Biden a signé une loi sur un paquet d'aide de plusieurs milliards de dollars en avril, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, aux journalistes.

20:52 Une vidéo montre une attaque ukrainienne avec des HIMARS sur une colonne russe à Kursk

L'Ukraine utilise des armes à longue portée contre l'armée russe dans son offensive dans la région de Kursk. Une vidéo montre plusieurs impacts de roquettes au milieu d'une colonne russe à l'est de Rylsk hier soir. Les Ukrainiens semblent avoir utilisé des roquettes occidentales tirées à partir du système de lancement de roquettes multiple (MLRS) HIMARS. Plusieurs véhicules militaires détruits peuvent être vus dans des vidéos du lendemain de l'attaque. Le "Kyiv Independent" rapporte 14 véhicules détruits.

20:38 L'Iran doit fournir à la Russie des centaines de missiles balistiques

L'Iran doit fournir à la Russie des centaines de missiles balistiques dans un avenir proche, selon des sources de renseignement européennes. Des douzaines de militaires russes sont déjà formés en Iran pour manipuler le système de missiles balistiques à courte portée Fath-360, ont déclaré deux employés de services de renseignement européens à l'agence de presse Reuters. Moscou dispose de ses propres missiles balistiques, mais la livraison de Fath-360 pourrait lui permettre d'utiliser une plus grande partie de son arsenal pour des cibles éloignées de la ligne de front. Des ogives iraniennes pourraient alors être utilisées pour des cibles à plus courte portée. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré que le gouvernement américain et ses alliés de l'OTAN et du G7 étaient prêts à une réponse rapide et ferme si l'Iran procédait à de tels transferts. Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire.

20:27 Schmid défend l'aide militaire à l'Ukraine après la proposition de KretschmerLe demandeur de réduction de l'aide militaire à l'Ukraine par le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, a été critiqué par le SPD. Le porte-parole de la politique étrangère du SPD, Nils Schmid, a déclaré au "Tagesspiegel" que l'Ukraine "se défend contre une violation du droit international par la Russie sur son territoire". La Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment en se retirant de l'Ukraine, a déclaré Schmid. "Pour l'Ukraine, however, la fin de sa défense signifierait la perte de son territoire et de sa souveraineté, ainsi que la poursuite de l'oppression de sa population. Monsieur Kretschmer le sait aussi", a ajouté le politique du SPD. Auparavant, Kretschmer avait appelé à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine et justifié cela dans une interview avec le Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) par le différend sur le budget fédéral pour 2025.

19:56 Les troupes ukrainiennes attaquent les positions russes sur la péninsule de DniproLe service de renseignement militaire ukrainien rapporte une attaque réussie contre les positions russes sur la péninsule de Kinburn sur la rive du fleuve Dnipro occupée par la Russie. Selon les rapports ukrainiens, 30 soldats russes et six véhicules blindés ont été détruits. La péninsule de Kinburn se trouve à l'embouchure du fleuve Dnipro, au sud de Kherson. Une vidéo publiée par le service de renseignement montre des troupes débarquant en bateau et des attaques à l'aide de drones kamikazes. Les allégations du service de renseignement ne peuvent pas être vérifiées indépendamment. La Russie affirme avoir repoussé les attaques, déclarant que certains Ukrainiens ont été arrêtés par des mines et que le reste a été arrêté par des tirs d'armes légères.

19:43 De nouvelles sanctions contre la BiélorussieSuite à l'UE, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions contre des individus et des entreprises en Biélorussie. Les nouvelles sanctions américaines annoncées par le département du Trésor à Washington ciblent 19 individus et 14 entreprises, ainsi que l'avion du dirigeant biélorusse Alexander Lukashenko. Les personnes et les entreprises touchées sont principalement celles du secteur de l'aviation, de la logistique et de l'électronique, ainsi que leurs dirigeants, qui ont tenté de contourner les sanctions existantes pour acquérir des composants pour l'équipement militaire russe. Le Canada a sanctionné dix individus et six entreprises, tandis que le Royaume-Uni a sanctionné trois individus et trois entreprises. Plus tôt cette semaine, l'UE a également imposé de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, en élargissant la liste des sanctions qui a commencé il y a quatre ans suite à la réélection contestée de Lukashenko.

19:20 L'Ukraine commande des postes de secours spéciaux à RheinmetallRheinmetall a reçu une nouvelle commande du ministère de la Défense ukrainien pour la livraison de deux postes de secours. La société de défense l'a annoncé. Le poste de secours conteneurisé pour une utilisation sur place est appelé par le fabricant "Forward Surgical Team (FST, équipe chirurgicale de première ligne)". Les cinq conteneurs interconnectés et extensibles comprennent une zone de réception et de triage, un abri pour radiographie, une zone de préparation de la salle d'opération, un abri pour la salle d'opération et une unité de soins intensifs. Ceux-ci peuvent être déployés près du front et sont prévus pour être livrés fin 2023 ou début 2024.

18:47 L'Ukraine abat un autre hélicoptère avec un droneUn drone FPV (vue à la première personne) contrôlé par le service de sécurité ukrainien (SBU) a abattu un autre hélicoptère militaire russe dans la région de Kursk. Le "Kyiv Independent" rapporte cela, citant une source du service de sécurité. L'hélicoptère cible était un Mi-8 de transport. Il n'est pas clair si l'hélicoptère a été détruit ou forcé de s'écraser par l'impact. Il y a quelques jours à peine, l'Ukraine a abattu un Mi-28 avec un drone.

18:22 Un oligarque russe qualifie la guerre de "folle"Le milliardaire russe Oleg Deripaska a suscité de vives critiques en Russie pour sa condamnation étonnamment franche de la guerre contre l'Ukraine. Dans une interview avec le journal japonais "Nikkei Asia", Deripaska a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et inconditionnel". "Si vous voulez mettre fin à la guerre, vous devez d'abord arrêter les bombardements", a-t-il déclaré cette semaine lors d'une conférence économique au Japon, où il a participé en tant que représentant officiel de la Russie. Il a décrit le conflit violent comme "fou". Le philosophe russe Alexander Dugin, considéré comme l'un des principaux idéologues de cette guerre, a ensuite critiqué vivement l'homme d'affaires. "C'est un coup de poignard dans le dos de nos forces et un soutien aux terroristes de l'armée ukrainienne, qui ont envahi la région de Kursk", a expliqué Dugin via le service de messagerie Telegram.

17:54 Strack-Zimmermann défend l'attaque ukrainienne sur "l'ennemi sur son propre territoire"La présidente du Comité de défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, défend l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe par l'armée ukrainienne: "Les Ukrainiens respectent tous les accords conclus par les pays donateurs", déclare la

16:28 Mexique refuse l'arrestation de Poutine lors de sa visiteLe gouvernement mexicain a déclaré qu'il ne procéderait pas à l'arrestation du président russe Vladimir Poutine s'il assistait à l'investiture du nouveau président mexicain. L'Ukraine avait formulé une demande correspondante. "Nous ne pouvons pas faire cela", a déclaré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador devant les journalistes, ajoutant que "ce n'est pas notre responsabilité".

15:57 Gressel : l'Ukraine "probablement capable de conserver le territoire plus longtemps"Selon Gustav Gressel, l'attaque contre la région russe de Kursk n'est pas un "petit coup de pinceau" comme les attaques précédentes derrière la frontière. L'expert militaire estime que les troupes ukrainiennes lient les forces russes et prennent l'avantage dans les négociations potentielles sur les territoires.

15:33 Bilan des morts en hausse : 12 tués dans une attaque de roquette contre un supermarchéAu moins 12 personnes ont été tuées et 44 blessées dans une attaque de roquette russe sur la ville ukrainienne de Kostjantyniwka, selon les rapports officiels. "Une frappe des terroristes russes sur un supermarché et un bureau de poste ordinaires. Les gens sont sous les décombres", a écrit le président Volodymyr Zelenskyy sur Telegram. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Le chef d'État a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, un incendie s'est déclaré sur une superficie d'environ 1 000 mètres carrés. Kostjantyniwka se trouve à seulement environ 10 kilomètres de la ligne de front entre les troupes ukrainiennes et russes. (voir entrée à 12h34)

15:10 Faber : le comportement de Kretschmer "me dégoûte"Le ministre-président saxon Michael Kretschmer a suscité la critique au Bundestag avec sa campagne pour réduire l'aide militaire à l'Ukraine. "Je suis écœuré de voir comment un ministre-président utilise la lutte pour la survie des femmes et des hommes ukrainiens pour sa campagne électorale régionale", a déclaré Markus Faber, président du Comité de la défense. Les livraisons d'armes allemandes aideraient l'Ukraine à se défendre, pas par soif de guerre, "mais parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une grande Bucha où l'armée russe tue, torture et viole au hasard", a ajouté Faber.

14:41 ISW : l'Ukraine a surpris militairement la Russie dans la région de KurskL'absence de réponse cohérente de la Russie à l'incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk et le rythme rapporté de l'avancée de l'Ukraine suggèrent que les forces ukrainiennes ont réussi à surprendre militairement la Russie le long de la frontière russe. C'est ce que l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) écrit dans son dernier rapport. Au cours des seize derniers mois de la guerre en Ukraine, il a été difficile pour les deux camps de surprendre l'adversaire en raison du champ de bataille parfois confus en Ukraine. Selon les analystes, le Kremlin essaiera de récupérer le territoire russe dans la région de Kursk saisi par les forces ukrainiennes. Une avancée plus importante de l'Ukraine en Russie serait un coup stratégique pour le président russe Vladimir Poutine dans ses efforts de plusieurs décennies pour établir la stabilité et la sécurité en Russie et le regain de puissance géopolitique de la Russie.

14:14 Kretschmer propose de réduire l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe Michael Kretschmer, en raison du différend budgétaire au niveau fédéral, propose de réduire l'aide militaire à l'Ukraine. "Nous ne pouvons plus nous permettre de financer des armes pour l'Ukraine qui sont utilisées et ne donnent pas de résultats", a déclaré Kretschmer au Réseau éditorial allemand. "Tout doit être proportionnel. Oui à l'aide, mais nous pouvons voir que nous atteignons nos limites." Kretschmer souligne la croissance du budget ces dernières années. "Avant la crise du COVID-19 en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards d'euros. Nous en sommes maintenant à 480 milliards d'euros, et pourtant la coalition trafic lumineux ne peut pas s'entendre sur le budget", critique le politique de l'UD. "Cela montre que tout est hors de contrôle. Des milliards d'euros des citoyens, des dozens of billions pour la migration, des billions pour l'aide militaire. Cela ne marchera pas."

13:52 Ukraine : les autorités ordonnent l'évacuation de près de 20 000 personnes dans la région frontalière de SumyLes autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de près de 20 000 personnes dans la région de l'est de Sumy, qui borde la Russie. L'ordre concerne 28 lieux sous "feu ennemi", a déclaré la police sur le service en ligne Telegram. Les forces de sécurité locales sont déjà déployées pour aider à l'opération. La région de Sumy borde la région russe de Kursk, dans laquelle les forces militaires ukrainiennes sont entrées mardi.

13:22 La Russie renforce ses troupes dans la région contestée de KurskAprès l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, le ministère de la Défense de Moscou envoie des unités pour renforcer ses troupes. Des colonnes de lance-roquettes Grad, d'artillerie et de chars sont déployées dans la région, selon l'agence de presse Interfax, citant le ministère. Selon les autorités locales, les combats avec les troupes ukrainiennes envahissantes se poursuivent. "Les combats se poursuivent à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kursk et de la centrale nucléaire de Kursk", a déclaré un responsable local sur le service de messagerie Telegram.

12:34 Zelensky : Quatre morts après une frappe russe sur un supermarché à KostiantynivkaUne attaque d'artillerie russe sur la ville de Kostiantynivka dans la région contestée de Donetsk en Ukraine a fait au moins quatre morts, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la plateforme X. Au moins 24 personnes ont été blessées. Les opérations de secours et de récupération se poursuivent. Selon le gouverneur de Donetsk, Vadym Fillaschkin, la ville a été cible d'un tir d'artillerie russe. Des images publiées par le gouverneur sur Telegram montrent une épaisse fumée noire s'élevant du bâtiment détruit. Radio NV a publié des images du supermarché en feu et des environs détruits. Les conséquences exactes de l'attaque restent inconnues. "L'attaque contre le supermarché de Kostiantynivka est un autre cas de terrorisme russe. La guerre contre les civils est tout ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, sur Telegram. Kostiantynivka est régulièrement cible des forces russes. Lors d'une attaque russe sur un marché local à Kostiantynivka en septembre 2023, 17 personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées.

11:53 Le ministère russe des Situations d'urgence déclare l'état d'urgence dans la région de KurskLe ministère russe des Situations d'urgence a déclaré l'état d'urgence fédéral pour la région de Kursk à la frontière avec l'Ukraine. Selon le gouvernement à Moscou, les forces russes continuent de repousser une avancée des unités ukrainiennes dans la région de Kursk, selon l'agence de presse d'État RIA, citant le ministère de la Défense. Environ un millier de soldats ukrainiens auraient été infiltrés mardi, selon les rapports russes.

11:32 Une vidéo montre des camions militaires russes calcinés dans la région de KurskUne vidéo publiée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montre un convoi de camions militaires russes calcinés dans la région russe de Kursk. Les véhicules sont alignés le long d'une route. Environ 15 camions sont visibles, dont un marqué du symbole Z, utilisé en Russie pour son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Reuters a pu vérifier l'emplacement dans la vidéo comme étant le village d'Oktyabr'skoe grâce à des bâtiments, des arbres et des routes. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer exactement quand la vidéo a été prise.

10:55 Les médias : Une réaction en chaîne à Lipetsk détruit 700 bombesUn attaque de drone sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk a déclenché une réaction en chaîne entraînant la détonation de plus de 700 bombes, selon une source de l'agence de renseignement ukrainienne "The Kyiv Independent". Plus tôt, les autorités russes avaient rapporté qu'une attaque de drone dans la région avait provoqué un incendie sur une base aérienne militaire et endommagé une centrale électrique. La source a déclaré à "The Kyiv Independent" que la base aérienne stockait des avions de chasse et des hélicoptères. Il n'est pas connu combien ont été endommagés ou détruits lors de l'attaque.

10:35 Kiev revendique une attaque sur une base aérienne militaire à LipetskL'armée ukrainienne a rapporté avoir attaqué une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk pendant la nuit. L'attaque a endommagé des installations de stockage contenant des bombes guidées, provoquant un grand incendie et plusieurs explosions, selon un message Telegram de l'armée ukrainienne. La base aérienne accueille des avions de combat russes, y compris les modèles Su-34, Su-35 et MiG-31. Lipetsk se trouve à l'est de la région frontalière de Kursk, plus profondément dans les terres russes.

10:08 Munz : "Les Russes incapables de contre-attaquer"Depuis l'invasion russe le 24 février 2022, l'Ukraine se défend sur son territoire. Cependant, depuis trois jours, les troupes ukrainiennes ont également lancé des attaques dans la région russe de Kursk. Le correspondant de ntv-Moscou, Rainer Munz, explique pourquoi cette offensive surprise présente plusieurs défis pour la direction militaire russe.

09:44 Activiste des droits de l'homme : la Russie régresse vers l'époque de StalineOleg Orlov, un activiste des droits de l'homme libéré dans un échange de prisonniers avec la Russie, critique l'ampleur de la répression en Russie aujourd'hui lors d'un entretien avec l'agence de presse AP. Orlov déclare que sous la présidence de Vladimir Poutine, les gens sont emprisonnés pour critiquer les autorités, une pratique non vue depuis l'époque du dictateur soviétique Joseph Staline. "Nous sommes en train de glisser vers une époque stalinienne", déclare Orlov, co-président de Memorial, l'une des plus anciennes et des plus renommées organisations de défense des droits de l'homme en Russie, lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Orlov a été condamné à deux ans et demi de prison en février pour avoir critiqué la guerre de la Russie en Ukraine dans un article. Sa libération dans l'échange de prisonniers entre la Russie, la Biélorussie et plusieurs pays occidentaux l'a surpris complètement.

09:00 Ukraine publie des chiffres sur les pertes russesLe quartier général ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 588 540 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 030. Le rapport indique également la destruction de trois chars, 49 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 434 chars, 16 536 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, mais ils sont également probablement des valeurs minimales.

08:19 Médias : Incendies massifs à Rylsk, région de KurskDes explosions importantes et des incendies massifs ont été signalés pendant la nuit dans la ville de Rylsk dans la région russe de Kursk, selon "The Kyiv Independent", citant des rapports sur des canaux Telegram en russe. Les habitants du village de Stepanovka ont rapporté avoir entendu quatre explosions. La cause des explosions n'est pas connue. La ville de Rylsk se trouve à environ 35 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.

07:37 Russie : État d'urgence après une attaque de drone sur une base aérienne militaireDes explosions massives ont eu lieu à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur une base aérienne militaire près de Lipetsk. Le gouverneur Igor Artamonov a annoncé sur Telegram qu'un état d'urgence a été déclaré dans la ville de Lipetsk pour gérer les conséquences des explosions. Quatre villages autour de l'aéroport militaire ont été évacués. La circulation publique à Lipetsk et dans les régions environnantes a été interrompue. Six personnes ont été blessées suite aux attaques.

06:52 Médias : Explosion après une attaque ukrainienne en CriméeUne explosion a eu lieu sur la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie, selon "Ukrainska Pravda" citant des rapports Telegram. Mikhail Razvozhayev, gouverneur russe de la ville de Sébastopol, a écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones. En outre, la défense aérienne russe aurait abattu un missile de croisière Neptune lancé depuis la mer au-dessus de la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram "CrimeaWind" rapporte des coups de feu et une forte explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la zone de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire s'élevait reportedly au-dessus de l'aéroport, et il y avait une forte odeur de feu dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram "CrimeaWind" citant des abonnés. Il n'y a pas encore de rapports sur d'éventuelles pertes.

06:05 Médias : Incendie sur une base aérienne militaire dans la région russe de LipetskUn incendie s'est déclaré sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes RIA Novosti et TASS. Elles n'ont pas encore fourni d'informations sur la cause de l'incendie. Peu de temps avant, le gouverneur local a annoncé des évacuations en raison d'une "attaque de drone massive" près de la ville de Lipetsk, qui a causé des explosions et des pannes de courant, selon Igor Artamonov sur Telegram. L'état d'urgence a été déclaré dans le district de Lipetsk, et quatre villages sont en cours d'évacuation. Certains des villages mentionnés sont situés près d'une base de l'armée de l'air en dehors de la ville. Il n'y a pas eu de rapports de pertes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas rapporté d'attaques dans la région. Lipetsk se trouve à environ 300 kilomètres de la frontière ukrainienne.

05:02 Putin allegedly unaware of Ukrainian troop buildupValery Gerasimov, chief of the Russian General Staff, may have ignored intelligence warnings that Ukrainian forces were gathering near the border with the Kursk Oblast, Bloomberg reports citing a source close to the Kremlin. Ukrainian forces crossed the border into the Kursk Oblast on August 6, bringing the fighting onto Russian territory. According to the report, Ukrainian forces began gathering near the border with the Kursk region two weeks before the start of their offensive. Russian President Vladimir Putin was not informed about the troop buildup.

03:21 Due to US missiles: Half of Germans fear escalation with RussiaThe German and US governments have agreed that the US will station long-range weapons systems like Tomahawk cruise missiles in Germany from 2026, capable of reaching targets in Russia. Half of Germans expect further escalation of the conflict with Russia due to the stationing of these weapons, according to a Civey poll for the Funke media group. 50 percent of respondents answered affirmatively when asked about this, while 38 percent do not believe it will lead to further escalation, and 12 percent are undecided. 44 percent view the stationing positively, while 42 percent view it negatively, with 14 percent undecided.

01:14 Minister-President Kretschmer calls for reduction in weapons aid to UkraineSaxony's Minister-President Michael Kretschmer is calling for a reduction in weapons aid to Ukraine, given the federal budget. "We can no longer provide funds for weapons to Ukraine that are being used up and not achieving anything. Everything must be in proportion," the CDU politician told the German Editorial Network. "Support yes, but we're seeing that we're reaching our limits." Kretschmer points to the increase in the budget over the past years. "Before the COVID-19 crisis in 2019, we had a budget volume of 344 billion euros. Now we're at 480 billion, and yet the traffic light coalition can't agree on the budget," said the Minister-President. "That shows that everything is out of control."

23:35 Kiesewetter: L'offensive ukrainienne est juridiquement et stratégiquement justifiéeLe spécialiste des affaires étrangères de l'CDU, Roderich Kiesewetter, considère la dernière offensive militaire de l'Ukraine sur le territoire russe comme juridiquement et stratégiquement justifiée. La surprise de l'Ukraine est "clairement justifiée sur le plan juridique en vertu du droit à la légitime défense" et "militairement stratégique", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel". Selon l'expert en défense de l'CDU, l'objectif des troupes ukrainiennes est de fixer les forces russes dans la région de Kursk et d'infliger des pertes importantes. "Cela peut soulager la pression sur d'autres fronts, car la Russie doit fixer ou redéployer des forces vers Kursk", a-t-il ajouté.

22:30 Le Pentagone : L'incursion ukrainienne dans la région de Kursk est en ligne avec la politique américaineL'incursion des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk est "en ligne avec notre politique", a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, lors d'une conférence de presse, selon le portail d'actualités "Kyiv Independent". Lorsqu'on lui a demandé si l'Ukraine pouvait utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh a répondu que les États-Unis "ont soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques venues de l'autre côté de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur 245 kilomètres, qui a été cible d'attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et agit "dans le cadre de la politique américaine, en utilisant nos armes, nos systèmes et nos capacités", a déclaré Singh.

22:09 Le député européen BSW De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"Suite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen BSW Fabio De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine a "de grandes difficultés à défendre son propre territoire", déclare De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "profondément dans le territoire russe" ne sont sensées que "si l'objectif de l'Ukraine est de renforcer la dynamique d'escalade". Les risques sont immenses, déclare le politique européen. "Prenez en compte, par exemple, la centrale nucléaire russe dans la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade".

21:50 Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civilsLes troupes russes, selon les rapports de Moscou, se battent depuis trois jours contre une incursion ukrainienne à la frontière. Les forces armées et les gardes-frontières russes empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus profondément dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense. En même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Selon le ministère russe de la Santé, 66 civils ont été blessés depuis le début de l'incursion ukrainienne, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux paramédics. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'incursion.

21:30 Le ministre des Affaires étrangères de l'UE Borrell : Le régime de Lukashenko est impliqué dans la déportation illégale d'enfants ukrainiensLe régime biélorusse est complice de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon le ministre des Affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, à Bruxelles. En plus du soutien politique, militaire et logistique, la Biélorussie a contribué à la déportation illégale d'enfants ukrainiens des zones temporairement occupées de l'Ukraine. Depuis 2021, le régime a également orchestré une pression migratoire sur les frontières extérieures de l'UE, selon un communiqué du Service européen pour l'action extérieure.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

Le nombre élevé d'opérations militaires des forces russes en juillet 2023 a entraîné une augmentation significative des pertes civiles ukrainiennes.

Les opérations militaires en cours dans la région de Kursk de la Russie ont abouti à la capture par l'Ukraine d'une installation de Gazprom, exacerbant ainsi les tensions entre les deux nations.

Lire aussi: