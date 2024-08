Juillet a été le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré

Selon Copernicus, il est de plus en plus probable que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée. "Notre climat se réchauffe", a expliqué Samantha Burgess, directrice adjointe du Service européen d'observation du climat (C3S). Les relevés de température remontent à environ 1940.

Les températures les plus élevées de cette année pourraient potentiellement battre les records actuels, selon les prévisions du Service européen d'observation du climat. Il est essentiel de maintenir des relevés précis des températures mondiales pour suivre les tendances du changement climatique.

