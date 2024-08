- Jugement pour une dispute familiale mortelle

Les deux frères comparaissent devant le tribunal régional de Cologne pour homicide involontaire en bande organisée. Le frère de 40 ans et le frère de 54 ans sont accusés d'avoir attaqué leur beau-frère à Leverkusen avec des piquets de clôture en février de cette année et de l'avoir ensuite grièvement blessé avec une bouteille de bière cassée et un couteau, apparemment en raison d'une dispute familiale.

Selon l'acte d'accusation, la victime ultérieure et les deux défendeurs, originaires de Syrie, se sont rencontrés à un arrêt de bus. La rencontre devait traiter des disputes familiales qui avaient dégénéré à partir d'une dispute conjugale entre l'un des frères défendeurs et sa femme, la sœur de la victime.

Après une altercation verbale "bruyante" initiale entre les parties, les défendeurs auraient brisé "des lattes en bois d'une clôture adjacente" et attaqué la victime avec elles. L'homme "physiquement inférieur" s'est également armé d'une latte de clôture et s'est battu avant de s'enfuir vers le pavillon d'une auberge voisine de l'autre côté de la rue. Là, les défendeurs auraient poignardé l'homme blessé avec un couteau et une bouteille de verre cassée. Ce n'est que lorsque des passants ont remarqué l'incident que les défendeurs se sont enfuis, selon le procureur.

La victime a subi au moins 18 blessures par coupures et coups de couteau à la tête, au cou et dans la région du dos et des épaules, dont elle est décédée environ une semaine plus tard à l'hôpital.

Le frère de 54 ans est resté silencieux au tribunal, tandis que le frère de 40 ans a admis en substance le crime. Le procès doit se poursuivre avec dix jours supplémentaires d'audience jusqu'en octobre.

Les frères comparaissant devant le tribunal régional de Cologne sont originaires de Syrie, de la même famille qui était impliquée dans une dispute avec leur sœur et son mari. Malgré le fait que l'incident se soit produit à Leverkusen, la dispute familiale au cœur de l'affaire était entre des parents allemands et syriens.

Lire aussi: