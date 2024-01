Jude Bellingham se demande si les autorités "se préoccupent" des insultes racistes à l'encontre des footballeurs noirs.

"Après (la) majorité des matchs, je reçois un message raciste dans ma boîte de réception Instagram", explique le milieu de terrain du Borussia Dortmund et international anglais à Darren Lewis sur CNN.

"Les deux premières fois, je me souviens avoir mis ma story et j'ai reçu une assez bonne réaction en termes de personnes disant qu'elles étaient avec moi".

"Il n'y a pas un seul métier au monde où l'on mérite d'être critiqué pour son racisme", ajoute Bellingham. "Je n'oublierai jamais que c'est la première fois que j'ai reçu une série de messages.

M. Bellingham estime qu'il existe des incohérences dans la manière dont les instances dirigeantes du football traitent le racisme, par rapport à d'autres incidents de mauvaise conduite, étant donné que la FIFA a des règles officielles qui rendent les clubs responsables des actions racistes de leurs supporters.

En décembre, la Fédération allemande de football (DFB) lui a infligé une amende de 45 000 dollars (40 000 euros) pour ses commentaires sur l'arbitre Felix Zwayer, après la défaite 3-2 de son équipe contre le Bayern de Munich.

La DFB a qualifié les commentaires de Bellingham de "comportement antisportif", ses propos ayant "mis en doute l'impartialité de l'arbitre".

"Le club a rapidement envoyé quelqu'un pour m'envoyer un message et s'assurer que j'allais bien et je l'apprécie vraiment. Des coéquipiers m'ont envoyé des messages, et bien sûr des membres de ma famille", explique Bellingham, en référence à l'époque où il avait été victime d'insultes racistes.

"Je n'ai rien reçu de la part de la DFB, de la Fédération ou de quoi que ce soit d'autre. Et je compare toujours cela à ce que j'ai dit à propos de l'arbitre en décembre.

"Ils ont été très rapides à entrer en contact avec moi pour me donner mon amende, me donner ma punition, et en faire un drame dans les médias.

"J'ai appris de cela. Je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je sais que, parfois, je dois mieux contrôler mes émotions", ajoute-t-il.

"Mais, vous savez, quand vous donnez plus d'énergie que la situation dans laquelle je me trouvais, j'avais l'impression de passer par ... peut-être que nous sommes seuls et peut-être qu'ils ne sont pas intéressés, peut-être qu'ils s'en fichent. Et peut-être que c'est à moi et à nous de travailler indépendamment pour faire passer notre message".

Les joueurs ou les officiels qui tiennent des propos ou des comportements racistes peuvent être sanctionnés par une suspension d'au moins dix matches ou "toute autre mesure disciplinaire appropriée", selon la dernière édition du code disciplinaire de la FIFA.

Les clubs peuvent se voir infliger une amende d'au moins 20 000 francs suisses (20 076 dollars) si leurs supporters font preuve d'un comportement discriminatoire, ajoute le code. Parmi les autres sanctions figurent la déduction de points, le fait de jouer un match sans spectateurs, le forfait, l'expulsion d'un tournoi ou la relégation dans une division inférieure.

En septembre 2021, la FIFA a sanctionné la Fédération hongroise de football (MLSZ) pour le comportement raciste de "nombreux supporters" lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Angleterre.

La MLSZ a été condamnée à une amende de 216 000 dollars et à jouer son prochain match à domicile sanctionné par la FIFA sans supporters, après que le journaliste de l'ITV Gabriel Clarke, qui se trouvait à la Puskas Arena de Budapest, a déclaré avoir entendu des chants de singe dirigés contre Raheem Sterling et contre Bellingham alors qu'il s'apprêtait à entrer en jeu comme remplaçant, lors de la victoire 4-0 de l'Angleterre, plus tôt en septembre.

CNN a contacté la DFB pour obtenir un commentaire.

Né en 2003 et élevé à Stourbridge, en Angleterre, Bellingham a rejoint l'académie du Birmingham City FC à l'âge de sept ans, selon le site Internet du club.

Ses parents, Denise Bellingham et Mark Bellingham, le conduisaient à l'entraînement environ cinq fois par semaine, mais ce n'est que lorsqu'il a été repéré par l'équipe d'Angleterre des moins de 15 ans qu'ils se sont rendu compte de son potentiel, selon le site Internet du club.

Mark s'est forgé une carrière prolifique dans le football amateur - il a inscrit plus de 700 buts en 22 ans - tout en étant sergent pour la police des West Midlands, ajoute le site web.

Tout au long de son ascension fulgurante sur la scène internationale, Mark Bellingham est resté confiant et posé, ce qui, selon lui, n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, et en particulier de sa mère.

"Je parle beaucoup de mes parents et des personnes qui m'ont élevé dans le football, et pas seulement dans le football, mais aussi dans la vie", explique-t-il.

"Ma mère et mon père sont deux grands modèles pour moi, en raison de la façon dont ils se sont comportés et des choses qu'ils ont dû affronter au cours de leur propre parcours.

"Elle m'a toujours donné beaucoup de leçons sur la façon dont je serai perçue par les autres, parfois à cause de la couleur de ma peau, parfois à cause de la façon dont nous sommes stéréotypés.

"Je pense qu'elle a fait beaucoup de choses pour s'assurer que mon frère et moi n'ayons jamais à manquer de quoi que ce soit", ajoute-t-il. "Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que cela représente pour moi.

"J'ai une femme noire avec laquelle je vis tous les jours et je vois comment elle se comporte", ajoute-t-il. "Ma mère est certainement l'une de mes héroïnes en dehors du terrain, si ce n'est la plus grande.

Il semble que Bellingham puisse partager une partie de son prodigieux talent avec son jeune frère, Jobe, 16 ans, un footballeur professionnel en devenir qui a également signé avec le Birmingham City FC.

Lorsque Jobe a fait ses débuts avec le club en janvier, Bellingham lui a rendu hommage sur les médias sociaux avec la légende "So f***ing proud" (si f***ing fier).

Bellingham se réjouit de la réussite de son frère, mais il est tout aussi déterminé à lui faire prendre conscience des obstacles auxquels les joueurs noirs sont confrontés dans le football.

"Il est important que je lui fasse prendre conscience des défis auxquels il sera confronté du point de vue du football, mais aussi du point de vue de la race.

"Je ne peux pas décevoir les autres enfants qui m'admirent", dit-il. "Je pense que cela me procure également beaucoup de plaisir. Et comme je l'ai dit, c'est une responsabilité que je suis prêt à assumer.

Sur les 91 managers et entraîneurs principaux des quatre premières divisions anglaises, seuls cinq sont issus de la communauté noire, asiatique ou d'une minorité ethnique.

Alors que la proportion de joueurs noirs, asiatiques ou issus de minorités ethniques au Royaume-Uni est d'environ 25 %, ces chiffres n'ont pas été reproduits ces dernières années en ce qui concerne les postes à responsabilité dans le football, a précédemment rapporté CNN.

Bellingham explique qu'il n'a travaillé qu'avec une poignée d'entraîneurs noirs au cours de sa carrière, dont Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton et Dele Adebola.

"Je ne peux discréditer aucun des entraîneurs que j'ai eus parce qu'ils ont tous été brillants pour mon développement", dit-il.

"Mais, vous savez, j'y pense d'un point de vue différent, de la manière dont je conçois les opportunités et je me demande, vous savez, si je n'étais pas footballeur et que je voulais devenir entraîneur, si je voulais faire ceci et cela - est-ce que j'aurais les mêmes opportunités que certains de mes amis qui sont Blancs, par exemple ?

"Le racisme... J'ai l'impression que c'est une chose qui ne disparaîtra jamais", dit-il. "Je pense qu'il y a des gens au pouvoir qui peuvent prendre plus de responsabilités dans cette lutte. Et je ne pense pas qu'ils le fassent.

Bellingham est devenu le deuxième plus jeune joueur à participer à l'Euro 2020 l'année dernière lorsqu'il a représenté l'Angleterre lors du match contre la Croatie, pendant les phases de groupe du tournoi, selon le site officiel de l'UEFA.

L'équipe a triomphalement atteint la finale du prestigieux tournoi européen, après avoir remporté une série de matchs passionnants contre des favoris tels que le Danemark et l'Allemagne. C'est la première fois que l'équipe masculine atteint la dernière étape d'une compétition majeure depuis qu'elle a remporté la Coupe du monde en 1966.

Dans un contexte de pandémie mondiale, alors que de nombreux supporters anglais sortaient tout juste du premier confinement national du Royaume-Uni avec un sentiment de deuil et d'isolement, l'équipe s'est efforcée de rassembler le pays.

Mais lorsque l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro 2020 face à l'Italie après une défaite extrêmement difficile aux tirs au but (3-2) au stade de Wembley, le semblant d'unité du pays s'est effondré.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux de la part de certains supporters, après avoir manqué des penalties lors de la finale. Le sélectionneur de l'équipe, Gareth Southgate, a qualifié ces insultes d'"impardonnables" et de "contraires à ce que nous représentons".

En réfléchissant au tournoi, Bellingham déclare : "Je pense que ce que je retiens le plus de cette expérience, c'est le contraste".

"Nous avons fait preuve d'une grande force de caractère pour remporter les matches et nous avons eu l'impression que le pays s'était uni. "Je sais qu'il s'agit d'idiots triés sur le volet, bien sûr, et que ce n'est pas toute la nation qui s'est retournée contre eux.

"Je suis sûr qu'ils ont probablement bénéficié d'un plus grand soutien, mais le seul soutien dont ils devraient avoir besoin, c'est pour avoir manqué le penalty, pas pour le racisme dont ils ont fait l'objet par la suite.

"J'ai passé beaucoup de temps avec Jadon, parce qu'il vient de Dortmund, j'ai parlé à Bukayo et à Marcus au camp. Ce sont des êtres humains", ajoute-t-il.

Ils sont humains", ajoute-t-il. "Et puis on les voit se faire rabaisser comme ça. C'est comme si c'était dégoûtant, mais c'est difficile à supporter, pour être honnête, en tant que coéquipier. Tout d'un coup, vous savez, vous êtes anglais pendant sept matches, vous manquez un penalty et vous n'êtes plus rien".

Le style humble et tempéré de Southgate en tant que manager a été salué tout au long du tournoi.

Avant l'Euro 2020, il a écrit une lettre ouverte aux supporters intitulée "Chère Angleterre", dans laquelle il défendait la décision de son équipe de mettre un genou à terre avant les matches, en signe de soutien à la lutte contre le racisme.

"Gareth Southgate a été brillant. Je me souviens que lors du stage suivant l'Euro, nous avons fait une sorte de débriefing du tournoi. Il a pris beaucoup de temps pour parler de ce qui s'était passé dans cette situation", raconte Bellingham. "Il en a toujours parlé lors des réunions.

"En tant que joueur noir, on lui en est très reconnaissant. On ne devrait pas avoir à revivre une telle situation. Et je ne cesserai de le répéter. Mais vous savez, c'est bon de se sentir soutenu.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com