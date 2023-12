JR Smith, double champion NBA, s'apprête à jouer au golf à l'université

JR Smith a peut-être 35 ans, mais cela ne signifie pas que ses rêves sportifs sont éteints.

JR Smith, qui a passé 16 ans en NBA, s'est inscrit à la North Carolina A&T State University avec l'intention de rejoindre l'équipe de golf de l'université.

Il poursuit principalement des études libérales - ses cours commencent le 18 août - mais il attend que la National Collegiate Athletic Association (NCAA) détermine son admissibilité avant de poser sa candidature à l'équipe de l'une des meilleures universités historiquement noires (HBCU) du pays.

Smith n'est pas allé à l'université et est passé directement du lycée à la NBA en 2004, mais il a déclaré qu'il avait commencé à penser à l'université lors d'un voyage en République dominicaine avec Ray Allen, membre du Hall of Famer.

"Le golf est l'un de ces jeux qui vous donnent un sentiment d'euphorie ou qui peuvent vous mettre à genoux et vous rendre humble", a déclaré Smith - qui a été deux fois champion NBA - à WFMY News 2 Sports mercredi, avant le pro-am du Wyndham Championship.

"Je n'ai pas à me préoccuper de mes coéquipiers pour passer la balle, recevoir des passes et jouer en défense, je peux donc jouer mon jeu et m'amuser.

On peut souvent voir Smith dans la galerie lors des tournois du PGA Tour - et il dit qu'il joue avec un handicap de cinq.

Il a demandé à la NCAA de pouvoir jouer, mais on ne sait pas exactement combien de temps durera la procédure.

Selon les règles de la NCAA : "Un individu n'est pas éligible pour les sports intercollégiaux dans un sport si l'individu a déjà participé à une équipe professionnelle dans ce sport.

Cela n'interdit pas à un ancien athlète professionnel de concourir dans un autre sport.

Richard Watkins, entraîneur des équipes masculine et féminine de l'université, a déclaré que l'arrivée de M. Smith était une "grande affaire".

"C'est une grande affaire pour A&T. C'est une grande affaire pour lui", a déclaré Watkins, qui se trouvait dans la tribune de Smith mercredi. "Ce n'est pas très souvent que quelqu'un dans sa position a l'occasion d'avoir une pensée, un rêve, une idée, et de pouvoir aller de l'avant et aller dans cette direction.

"C'est un ancien athlète professionnel, mais c'est un cas unique. Il n'est pas allé à l'université, il ne s'est jamais inscrit, l'horloge n'a jamais démarré".

Le meneur de jeu de 6 pieds 6 pouces a joué professionnellement pour un grand nombre d'équipes de la NBA, remportant des titres de la NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016 et les Los Angeles Lakers en 2020.

