Journée mondiale du sida : 5 façons de faire la différence

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé , plus de 30 % des nouvelles infections par le VIH surviennent chez des personnes âgées de 15 à 25 ans. Si l'on ajoute à cela le nombre croissant de bébés infectés à la naissance, quelque 5 millions de jeunes vivent aujourd'hui avec le VIH.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, "on estime à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2021".

CNN Impact Your World s'est entretenu avec deux éminents militants de la lutte contre le sida sur les cinq façons dont nous pouvons tous jouer un rôle dans la prévention du VIH et du sida chez les jeunes.

1. Connaître son statut

Il est essentiel de connaître son statut sérologique. Certaines personnes pensent connaître leur statut parce qu'elles ont subi un test de dépistage du VIH à un moment donné. Mais le VIH peut être transmis à tout moment par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou même le lait maternel d'une personne infectée.

Deondre Moore est un militant du VIH/sida âgé de 28 ans. Il a été diagnostiqué avec le virus à l'âge de 19 ans.

Deondre Moore, ambassadeur de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida, a été diagnostiqué séropositif à l'âge de 19 ans.

"Si vous connaissez votre statut, cela vous donne du pouvoir", a déclaré Deondre Moore à CNN. "Cela vous protège, cela protège la personne suivante, et cela vous aide à vous orienter et à savoir quoi faire ensuite.

Connaître son statut montre que l'on se préoccupe de soi et de ses partenaires sexuels. Les CDC suggèrent que toute personne ayant des rapports sexuels non protégés ou partageant des aiguilles de drogue fasse un test de dépistage au moins une fois par an.

Des outils en ligne comme AIDS Vu fournissent des informations et des ressources géographiquement spécifiques pour le dépistage.

2. Arrêter la stigmatisation

De nombreuses personnes ont des craintes, des préjugés et des attitudes négatives à l'égard du VIH et du sida, qui ne sont pas forcément fondés sur des faits. Ce qui est vrai : la stigmatisation conduit à la discrimination, qui peut marginaliser la communauté touchée par le VIH.

Âgé de 24 ans, M. Moore se souvient du diagnostic qu'il a reçu en 2014. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il devait dépasser ses propres pensées et idées fausses sur le VIH.

Tout ce que j'ai entendu, c'est "Tu vas probablement mourir bientôt". C'était le manque d'éducation que j'avais."

Ashley Rose Murphy a passé plusieurs mois dans le coma alors qu'elle luttait contre le VIH lorsqu'elle était enfant.

Ashley Rose Murphy, 20 ans, est née séropositive, exposée par sa mère biologique infectée dans l'utérus.

Ashley Rose Murphy, 24 ans, est née avec le VIH. Elle parcourt aujourd'hui le monde pour défendre les jeunes vivant avec le VIH et le sida.

Elle est aujourd'hui ambassadrice de la Fondation Elizabeth Glaser pour le SIDA pédiatrique. Mme Murphy et M. Moore s'accordent à dire qu'il existe un fossé générationnel entre les personnes qui vivaient à l'époque où la maladie était considérée comme une condamnation à mort et celles qui sont nées plus tard.

"Ces parents sont tout à fait conscients de ce qui s'est passé dans les années 80 et ils ont peur", a déclaré Mme Murphy. "Il reste beaucoup de honte et de silence de cette époque.

"D'un autre côté, les membres de ma génération n'ont pas vécu dans les années 80 et ne comprennent donc pas pleinement l'épidémie de sida.

Moore a ajouté : "Pour réduire la stigmatisation, pour tuer l'idée que le VIH ressemble à ce qu'il était dans les années 80, nous devons en parler".

Tous deux ont déclaré que ce sont les idées fausses et la stigmatisation qui entourent le VIH qui les poussent à défendre publiquement la cause du sida.

M. Moore se souvient de la fois où il a dit à sa mère qu'il voulait parler de sa séropositivité à l'église de sa ville natale.

"Il y avait tellement de stigmates autour de ce partage qu'elle avait peur", se souvient-il. "Elle avait peur de la façon dont les gens me traiteraient, peur de la façon dont cela serait perçu par le monde extérieur.

Malgré les craintes de sa mère, Moore a raconté son histoire. Ce qui l'anime aujourd'hui, c'est l'impact qu'il a eu sur les jeunes de son État d'origine, le Texas.

"Je suis devenu un effet domino qui n'a cessé de se propager", a déclaré M. Moore à CNN. "Je me demande toujours ce que je peux faire pour que les bébés ou les jeunes n'aient pas à se préoccuper du VIH toute leur vie.

Vous pouvez également jouer un rôle essentiel dans la réduction de la stigmatisation et de la discrimination en apportant votre soutien aux personnes vivant avec le VIH et en dénonçant les mythes et les stéréotypes.

3) S'informer et faire passer le message

Lorsque Murphy était au lycée, elle a parcouru le monde pour parler du VIH et du sida. Un jour, son professeur de santé lui a demandé de rédiger un essai sur ses interventions.

"J'avais dit que j'étais en très bonne santé, que j'avais un bel avenir, que je pouvais grandir, avoir des enfants et une famille", se souvient-elle. Lorsque ma professeure l'a lu, elle a dit : "Je ne le savais pas". Je devais éduquer l'éducateur".

L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le VIH et le sida. Les jeunes qui en savent plus sur le VIH/sida sont plus enclins à se faire dépister. L'éducation au VIH/SIDA en milieu scolaire est une stratégie d'intervention qui a fait ses preuves. Mais elle n'est pas toujours disponible.

"Beaucoup d'écoles publiques aux États-Unis ne dispensent pas d'éducation sexuelle complète et inclusive", a déclaré M. Moore.

Murphy et Moore suggèrent tous deux de s'adresser à son médecin de famille et de rechercher des sources d'information crédibles telles que HIV.gov et des défenseurs comme eux. "J'espère que ma voix brisera les stigmates et éduquera les gens", a déclaré Murphy.

4. Soyez un allié

Il y a des choses simples que vous pouvez faire pour être un allié de la communauté touchée par le VIH.

Selon Mme Murphy, l'un des principaux moyens est d'inclure le VIH dans les conversations normales.

"Être capable de parler du VIH en toute décontraction et être aussi à l'aise que possible pour en discuter petit à petit peut faire en sorte que cela devienne un élément normal de la conversation", a-t-elle déclaré.

Devenez un auditeur actif qui peut offrir son soutien et l'assurance que l'infection est gérable.

Encouragez les patients atteints du sida et du VIH à respecter leurs protocoles médicaux. Un traitement approprié du VIH à un stade précoce peut faire toute la différence dans la progression du sida.

"C'est dans votre propre jardin", a déclaré M. Moore. "Plus les gens connaissent ces faits, plus ils peuvent en parler autour d'eux.

5. faire des dons à des causes liées au sida

Les organisations caritatives liées au VIH et au sida visent à prévenir les nouvelles infections en encourageant un comportement sexuel plus sûr et en distribuant des méthodes de prévention (préservatifs, médicaments, etc.). Bien qu'aucune de ces méthodes ne puisse guérir le VIH ou le sida, certaines organisations caritatives financent en outre la recherche d'un remède. Voici quelques organisations caritatives approuvées par Impact Your World que vous pouvez soutenir.

Source: edition.cnn.com