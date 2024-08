Journée la plus chaude jamais enregistrée - fortes tempêtes possibles

L'été est à son apogée : il fait chaud et humide. Le thermomètre atteint les 35 degrés dans de nombreuses régions. Les après-midi sont marquées par de violents orages.

Ciel bleu et soleil généreux - puis les orages : aujourd'hui pourrait être le jour le plus chaud de l'année dans de nombreuses parties de l'Allemagne. Surtout à l'ouest, les températures dépassent largement les 30 degrés, certaines atteignant même 40 degrés, selon les météorologues de ntv. De l'air très chaud à chaud arrive du sud-ouest, devenant progressivement plus humide - ce qui rend l'ouest, le nord-ouest et le long du Rhin haut, supérieur et moyen très humides.

La journée a commencémostly sunny, with temperatures reaching 25 to 37 degrees in some places. In the afternoon, the first, sometimes strong thunderstorms are moving in from the south to the northwest. Where it's storming, there's a risk of heavy rain and hail up to five centimeters in diameter. In the east, however, it remains sunny throughout the day.

On Wednesday, the storm activity will shift towards the east. By Thursday, the situation should calm down again.

Yesterday, temperatures already climbed well above 30 degrees. In the German Weather Service's measurement network, the station in Ahrweiler was the hottest in the country at 35.7 degrees. And the past night was the warmest of the year so far, with Unna reporting a low of 24.7 degrees, followed by Essen at 24.4 degrees and Bochum at 24.1 degrees.

The soaring temperatures have made this the potential hottest day of the year for many regions in Germany. Despite the heat, weather predictions indicate that Germany, specifically the west, might experience temperatures exceeding 40 degrees Celsius.

Lire aussi: