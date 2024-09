- Jour du Souvenir: plus de 300 sites commémoratifs ouverts au public

Invitation à explorer plus de 300 sites historiques en Hesse

Plus de 300 sites historiques en Hesse vous invitent à passer une journée amusante ce dimanche prochain. Un porte-parole de la Fondation allemande pour la protection des monuments (DSD) a révélé qu'environ 500 événements passionnants étaient prévus dans tout l'État. Parmi eux, on trouve des sites populaires tels que des châteaux, des palais, des églises et diverses autres structures, toutes ouvertes aux visiteurs.

Un coup d'œil dans le passé

Le thème de cette année est : "Traces authentiques. Témoins de l'histoire". Les sites historiques sont présentés comme des "témoins authentiques", servant de sources authentiques avec leurs matériaux d'origine, comme l'a annoncé la Fondation allemande pour la protection des monuments (DSD). Leur style architectural, leurs matériaux ou leurs méthodes de construction offrent un aperçu de certaines époques. "De plus, ces sites historiques peuvent symboliquement servir de 'signes' d'une région, comme un repère, ou pour des histoires de vie individuelles", a-t-on ajouté.

La DSD classe les monuments en Hesse en différents groupes, tels que les châteaux et forteresses, les bâtiments résidentiels et les établissements, les bâtiments sacrés ou l'industrie. Par exemple, un marché d'automne est organisé dans la cour du château d'Eppstein, tandis que le Jardin botanique ancien de Marburg propose une visite guidée sur l'histoire des plantes et de la science. Sur l'ancien site de l'usine d'explosifs de Hirschhagen, Hessisch Lichtenau, une visite guidée est prévue, offrant des aperçus de la plus grande usine d'explosifs de l'époque nazie. Divers bâtiments historiques et sites archéologiques, tels que la tour romaine reconstruite d'Idstein, sont également mis en valeur dans de nombreux endroits.

La Journée des monuments ouverts est la représentation allemande des Journées du patrimoine en Europe, initiées par le Conseil de l'Europe. Depuis 1993, la DSD invite le public à explorer des sites culturellement significatifs mais non accessibles ou partiellement accessibles le deuxième dimanche de septembre.

