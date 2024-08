- Jour du berger entre romance et réalité

Des troupeaux de moutons gardés par des bergers et des chiens sont de moins en moins courants en Thuringe. Le samedi (à 9h), la journée du berger de Thuringe au musée en plein air de Hohenfelden offre l'occasion de voir des bergers et des moutons en action. During le championnat de bergers de Thuringe, les participants doivent démontrer leurs compétences avec leurs propres chiens et un troupeau inconnu, par exemple en les faisant entrer et sortir.

De plus, des experts montreront comment tondre les moutons et filer leur laine. Les visiteurs pourront voir différentes races de moutons et de chèvres, et acheter des produits liés aux moutons sur les étals.

Cependant, les bergers professionnels font face à de nombreux défis, comme l'explique Jens-Uwe Otto, président de l'association des éleveurs de moutons de Thuringe. Le métier nécessite un travail physique difficile et de la paperasse, prend beaucoup de temps et a un potentiel de revenus limité. Cela signifie également qu'il y a moins de jeunes intéressés par la profession de berger. Par conséquent, il y a souvent moins de participants aux qualifications régionales menant au championnat.

Malgré la baisse de l'élevage traditionnel, l'agriculture joue un rôle crucial dans la conservation de différentes races de moutons. Les visiteurs de la journée du berger de Thuringe en apprendront davantage sur différentes races de moutons et leurs caractéristiques uniques en agriculture.

