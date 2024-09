- Jour de triomphe de Undav: début de Tor et résurrection du "Designe Historique"

Le maillot numéro 13, autrefois porté par Thomas Müller lors de son premier match pour l'Allemagne, était maintenant fièrement exhibé par Deniz Undav en souvenir de l'Amsterdam Arena. "Je vais offrir ça à ma femme et à ma fille en souvenir de mon premier but international", a déclaré le attaquant de 28 ans de VfB Stuttgart après le match nul 2-2 de l'équipe nationale allemande contre les Pays-Bas en match de Ligue des nations.

Marquer un but et réaliser une passe décisive lors de son premier titularisation - c'était un exploit dont Undav, qui était entré en jeu à trois reprises auparavant, se réjouissait. "Je suis vraiment heureux. J'avais vraiment envie de marquer, et j'ai réussi", a-t-il déclaré avec un large sourire.

"Je visais le but"

En minute 38, il a marqué l'égalisation de dix mètres avec un tir direct et difficile. Le but suivant était un coup de chance, comme l'a admis Undav lui-même, donnant à VfB Stuttgart l'avantage 2-1 à la mi-temps. "Je visais le but", a-t-il admis. Malheureusement, le ballon a glissé, mais il a finalement roulé vers le capitaine Joshua Kimmich, qui l'a envoyé dans le filet.

"Ce fut une journée fantastique pour moi", a déclaré Undav après avoir joué 64 minutes. Il avait remplacé l'équipe en tant que seule nouvelle recrue, Niclas Füllkrug étant absent en raison d'une inflammation du tendon d'Achille.

Undav avait impatient d'avoir sa chance, ayant impressionné lors des entraînements. Le capitaine Kimmich a salué sa capacité à profiter pleinement de l'opportunité, malgré des difficultés initiales à entrer dans le rythme du match. "J'apprécie les joueurs qui en veulent plus et qui suivent leurs actions. C'est exactly ce que Deniz a fait."

La passe décisive d'Undav a été complétée par Joshua Kimmich, qui a profité d'une erreur adverse. Joshua Kimmich continue d'être un membre crucial de l'équipe nationale allemande, utilisant efficacement ses opportunités.

