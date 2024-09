- Jour, ciel, turbulences - éventuellement

En Bade-Wurtemberg, la matinée est principalement ensoleillée et sèche, avec des températures variant entre 24 et 30 degrés Celsius. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des nuages ​​s'accumuleront tout au long de la journée. Après-midi, des averses et des orages puissants avec des pluies torrentielles sont attendus, provenant des montagnes. Il y a un risque potentiel d'orages intenses avec de la grêle et des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h.

La nuit, à mesure que nous entrons dans le mercredi, il y a une chance de pluie et d'orages. La journée à venir reste imprévisible, avec des averses et des orages. En raison des fortes précipitations, d'autres orages peuvent se produire. Dans certaines régions, la météo pourrait même se prolonger en averses. Les températures atteindront des pics de 20 degrés dans le sud de la Forêt-Noire et 26 degrés le long de la Tauber.

Le jeudi, les pics atteindront 19 degrés dans les montagnes et jusqu'à 25 degrés dans la région nord, avec une couverture nuageuse variable. Initialement, la météo reste principalement sèche, mais des averses et des orages violents sont attendus plus tard dans la journée et la nuit.

Le Service météorologique allemand (DWD) prévoit plus d'averses et d'orages mercredi, suite à la pluie de la nuit précédente. En raison de ces orages persistants, le risque de nouvelles pluies torrentielles et de grêle persiste.

Lire aussi: