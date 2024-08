Joueur de tennis de table à un bras enthousiaste pour les Jeux olympiques

La joueuse de tennis de table brésilienne Bruna Alexandre n'a qu'un bras. Elle figure parmi les favorites aux Paralympiques. Mais cela ne lui suffit pas. Elle veut également se faire remarquer aux Jeux olympiques - et elle y parvient. Il y a une exception dans les règles pour elle.

En jouant sur la gauche, l'équipe allemande avec le vétéran Timo Boll était à côté de l'équipe française avec le nouveau héros du tennis de table Felix Lebrun. Mais une grande partie de l'attention dans l'arène Sud 4 de Paris était sur Bruna Alexandre, une Brésilienne classée 182ème au monde. La jeune femme de 29 ans n'avait pas d'espoirs de médaille à Paris, du moins pas aux Jeux olympiques. Ce qui distingue Alexandre de Boll ou Lebrun, c'est qu'elle n'a qu'un bras. Et avant son début aux Paralympiques, elle avait pour mission de se mesurer aux "non-handicapés".

"Je suis très heureuse de représenter tous les gens handicapés ici et de montrer que tout est possible", a déclaré Alexandre. Ce qui était possible : lors de ses débuts olympiques, elle a battu la Sud-Coréenne Lee Eun Hye, classée 42ème mondiale, 3-2 en équipe, en excitant le public. Même si le Brésil a été éliminé et que ses Jeux olympiques sont terminés, elle est le meilleur, bien que rare, exemple de l'inclusion vécue dans les sports olympiques.

Alexandre, qui a perdu son bras à la suite d'une thrombose lorsqu'elle était bébé, est l'une des meilleures joueuses de para-tennis de table depuis des années, ayant remporté deux médailles de bronze à Rio en 2016 et l'argent à Tokyo en 2021. Elle est également favorite aux Paralympiades de Paris (débutant le 28 août). Mais la gauchère ambitieuse en veut plus - Alexandre veut jouer contre les meilleurs du monde, comme elle l'a fait aux Championnats du monde à Busan parmi les professionnels non handicapés.

Il y a eu plusieurs athlètes qui ont participé à la fois aux Jeux olympiques et aux Paralympiades. Par exemple, la championne olympique du lancer du disque Ilke Wyludda, qui a commencé une deuxième carrière après une amputation sous le genou. Cependant, il est beaucoup plus rare pour un athlète de le faire la même année. La première à y parvenir a été la joueuse de tennis de table polonaise Natalia Partyka, qui l'a fait quatre fois, de 2008 à 2021. Quatre autres femmes et un homme ont également remporté des honneurs "paraolympiques" de cette manière.

"Partyka m'a inspirée, elle a ouvert ce chapitre de l'histoire du tennis de table", dit Alexandre. Elle souligne qu'elle ne se sent pas limitée par son handicap. Il n'y a qu'une exception pour elle : Alexandre est autorisée à lever la balle avec sa raquette avant de servir - ce qui est normalement une violation des règles. Elle ne gagnera pas de médaille olympique, comme les cinq "double partants" avant elle. Mais ce n'est pas important, car il y a sa mission : "J'espère que cela deviendra un jour complètement normal pour quelqu'un avec un handicap de jouer contre quelqu'un avec deux bras."

Elle a récemment déclaré qu'elle vivait sa vie sans se sentir limitée : "Dans beaucoup de choses, je ne remarque même pas que j'ai un handicap. Je vis ma vie comme n'importe qui avec deux bras. Je ne suis pas limitée, je peux faire tout ce que je veux."

Aux Jeux olympiques de 2024, Bruna Alexandre vise à poursuivre sa série impressionnante, après sa médaille d'argent à Tokyo 2021.

Malgré son succès au para-tennis de table, Alexandre rêve d'un avenir où il serait complètement normal pour un athlète handicapé de concourir contre quelqu'un avec deux bras, en écho aux réalisations d'athlètes comme Natalia Partyka qui ont participé à la fois aux Jeux olympiques et aux Paralympiades.

